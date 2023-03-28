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28 березня 2023, 15:54 Читать на русском

У Румунії зміняться умови підтримки українських біженців

У румунську схему підтримки біженців з України будуть внесені зміни, згідно з якими українці, які знайдуть роботу та запишуть своїх дітей до шкіл у Румунії, отримуватимуть до кінця року щомісяця 2000 леїв (400 євро) на сім'ю. Кошти будуть виплачуватися безпосередньо біженцям, а не власникам житла за розміщення біженців. Про це повідомляє Ноt News.

У румунську схему підтримки біженців з України будуть внесені зміни, згідно з якими українці, які знайдуть роботу та запишуть своїх дітей до шкіл у Румунії, отримуватимуть до кінця року щомісяця 2000 леїв (400 євро) на сім'ю.
Фото: radiotrek.rv.ua

Наразі за розміщення кожного біженця з України Румунія сплачує власникам житла 14 євро на день за схемою «50/20» (50 лей за проживання і 20 лей за харчування).

Тепер схему підтримки змінюють для середньострокової та довгострокової інтеграції біженців. Про це заявила координатор гуманіторної допомоги Мадалина Турза.

«Ми хочемо, щоб українські біженці були незалежними в нашій країні, діти могли ходити в школу і гідно повернутися додому, коли прийде час», — зазначила вона.

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Чому змінюються правила

Державі не вигідно платити кошти домовласникам. Наприклад, 2-кімнатна квартира за 300 євро, в якій приймали 4 біженців, приносила власнику 1000 євро завдяки програмі «50/20», а вілла за розміщення 16 осіб обходилась державі у 5 000 євро на місяць.

В деяких випадках схема «50/20» продовжить працювати

Зазначається, що уразливі особи, люди похилого віку старше 65 років і студенти, які навчаються в румунських університетах, продовжуватимуть користуватися старими положеннями схеми «50/20».

Біженці з України продовжуватимуть користуватися безплатними медичними, а також соціальними та освітніми послугами в Румунії.

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У пояснювальній записці до цього проекту нормативного акту цитується звіт Канцелярії прем'єр-міністра про заходи підтримки за 2022 рік, який свідчить, що минулого року держава сплатила понад 106 млн євро з державних коштів на цю програму, що становить щоденні витрати понад 352 000 євро.

Наразі в Румунії офіційно працевлаштовані 5 000 українських біженців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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