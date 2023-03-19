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19 березня 2023, 15:24 Читать на русском

У Польщі українські біженці можуть додатково отримати до 500 злотих допомоги

Громадяни України, які переїхали до Польщі після 24 лютого, можуть скористатися програмою фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.▪️Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.▪️Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням. (https://health4ukraine.com/uk/) Далі вам надішлють сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації.▪️Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.▪️Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96.
Фото: dw.com

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Втікачі з України можуть отримати до 500 злотих (майже 4123 грн). Для приєднання до програми необхідно пред'явити документ, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно тут залишити свою електронну адресу. Далі на пошту надішлють повідомлення з наступними інструкціями для реєстрації.

Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить придбати лікарські засоби на вказану суму.

Джерело: Мінфін
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