У Польщі українські біженці можуть додатково отримати до 500 злотих допомоги

Громадяни України, які переїхали до Польщі після 24 лютого, можуть скористатися програмою фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Втікачі з України можуть отримати до 500 злотих (майже 4123 грн). Для приєднання до програми необхідно пред'явити документ, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно тут залишити свою електронну адресу. Далі на пошту надішлють повідомлення з наступними інструкціями для реєстрації.

Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить придбати лікарські засоби на вказану суму.