Безповоротно втрачені біткоїни: аналітик назвав кількість

Аналітик Cane Island Alternative Advisors Тімоті Петерсон заявив у Twitter, що 6 млн біткоїнів зі здобутих 19,3 млн безповоротно втрачені.

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«Це означає, що залишилося лише 13,3 млн біткоїнів і всього 1,7 млн, які залишилося видобути більше ніж за 100 років. За цей час, напевно, буде втрачено ще мільйон біткоїнів», — написав він.

За його словами, у міру створення нових біткоїнів старі губляться.

«Ті 13 мільйонів біткоїнів, які зараз циркулюють, — це, ймовірно, все, до чого ви матимете доступ у своєму житті», — додав Петерсон.

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У квітні 2020 року аналітики Coinmetrics опублікували звіт, в якому йшлося про те, що 2,3 млн біткоїнів зі здобутих на той момент 18,3 млн назавжди втрачені.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що за останні 10 днів хеш-ціна в мережі біткоїна збільшилася на 37%, завдяки чому відповідно зросли прибутки майнерів.