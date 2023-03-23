Доходи біткоїн-майнерів зросли на третину

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 березня 2023, 11:10 Читать на русском

Доходи біткоїн-майнерів зросли на третину

За останні 10 днів хеш-ціна у мережі біткоїна збільшилась на 37%, завдяки чому відповідно зросли доходи майнерів. Про це свідчить Hashrate Index, пише bitcoinmagazine.

За останні 10 днів хеш-ціна у мережі біткоїна збільшилась на 37%, завдяки чому відповідно зросли доходи майнерів.
Фото: happycoin.club

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними сервісу, хеш-ціна за декаду збільшилися з $0,061 за 1 TH/s на день до $0,083. Хеш-ціна — це дохід майнерів, перерахований на витрачену обчислювальну потужність.

Це відбулося на фоні зміни курсу біткоїна, який за цей час зріс з $26 000 до $28 000.

«Для нас це просто чистий прибуток. Коли ви дивитеся на підвищення ціни біткоїна, то це, по суті, приблизно $200 000 додаткового грошового потоку на добу, за умови, що видобуток становить за цей період близько 20 BTC, як у нас», — зазначив виконавчий голова CleanSpark Метью Шульц.

Інший фактор зростання хеш-ціни

Крім зростання ціни біткоїна, ще одним фактором стало цьогорічне зниження цін на електрику. На думку представника Core Scientific, ринок став ключовим фактором збільшення хеш-ціни, адже енергія — це основна стаття витрат будь-якого майнера.

Втім, аналітики стверджують, що поліпшення економічних умов майнінгу буде частково компенсовано зростанням складності видобутку в міру загострення конкуренції.

Зростання складності майнінгу

Тим часом складність майнінгу регулярно зростає. Наприкінці лютого вона зросла відразу на 10%, склавши 43,05 т. Збільшення складності багато в чому було спровоковано зростанням вигоди видобутку біткоїнів і, як наслідок, кількістю нового обладнання, яке під'єднують до мережі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що в січні складність майнінгу біткоїна оновила щонайменше за три місяці. 3 січня після чергового перерахунку показник знизився на 3,59% до 34,09 т.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами