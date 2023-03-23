Доходи біткоїн-майнерів зросли на третину

За останні 10 днів хеш-ціна у мережі біткоїна збільшилась на 37%, завдяки чому відповідно зросли доходи майнерів. Про це свідчить Hashrate Index, пише bitcoinmagazine.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними сервісу, хеш-ціна за декаду збільшилися з $0,061 за 1 TH/s на день до $0,083. Хеш-ціна — це дохід майнерів, перерахований на витрачену обчислювальну потужність.

Це відбулося на фоні зміни курсу біткоїна, який за цей час зріс з $26 000 до $28 000.

«Для нас це просто чистий прибуток. Коли ви дивитеся на підвищення ціни біткоїна, то це, по суті, приблизно $200 000 додаткового грошового потоку на добу, за умови, що видобуток становить за цей період близько 20 BTC, як у нас», — зазначив виконавчий голова CleanSpark Метью Шульц.

Інший фактор зростання хеш-ціни

Крім зростання ціни біткоїна, ще одним фактором стало цьогорічне зниження цін на електрику. На думку представника Core Scientific, ринок став ключовим фактором збільшення хеш-ціни, адже енергія — це основна стаття витрат будь-якого майнера.

Втім, аналітики стверджують, що поліпшення економічних умов майнінгу буде частково компенсовано зростанням складності видобутку в міру загострення конкуренції.

Зростання складності майнінгу

Тим часом складність майнінгу регулярно зростає. Наприкінці лютого вона зросла відразу на 10%, склавши 43,05 т. Збільшення складності багато в чому було спровоковано зростанням вигоди видобутку біткоїнів і, як наслідок, кількістю нового обладнання, яке під'єднують до мережі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що в січні складність майнінгу біткоїна оновила щонайменше за три місяці. 3 січня після чергового перерахунку показник знизився на 3,59% до 34,09 т.