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27 березня 2023, 18:37 Читать на русском

У Nvidia засумнівалися у цінності криптовалют

Криптовалюти не мають жодної цінності для людства. Про це заявив CЕO американського чіпмейкера Nvidia Майкл Каган в інтерв'ю The Guardian, пише Forklog.

Криптовалюти не мають жодної цінності для людства.
Фото: delo.ua

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Що кажуть у Nvidia

Незважаючи на масові закупівлі відеопроцесорів компанії для майнінгу цифрових активів, він вважає найбільш перспективним напрямком їх використання рішення у сфері штучного інтелекту на кшталт чат-бота ChatGPT.

Каган прокоментував впроваджені у 2021 році у топових відеокартах від Nvidia обмеження для майнінгу, назвавши це «виправданим рішенням».

«Весь цей криптомусор потребував паралельної обробки, а Nvidia — це найкраще [рішення]. Тому люди запрограмували його для використання у своїх цілях. Вони купували масу речей, але зрештою все звалилося, оскільки не принесло нічого корисного для суспільства. Це робить ІІ», — заявив менеджер.

Він порівняв криптоіндустрію зі сферою високочастотної торгівлі. Стартап Mellanox Кагана, який обслуговував цей сектор, раніше придбала Nvidia.

За його словами, банки з Уолл-стріт активно використовували технології, включаючи протягування оптоволоконних ліній над Гудзоном, щоб отримати перевагу у розмірі наносекунд для зв'язку з біржею.

«Я ніколи не вірив, що [криптовалюти] — це щось, що зробить щось добре для людства. Розумієте, люди роблять шалені речі, але вони купують твою продукцію, а ти продаєш. Але це не означає орієнтацію компанії на підтримку цього», — сказав Каган.

Нагадаємо

У серпні 2022 року у Nvidia важко оцінити вплив майнінгу на зниження виручки. Услід компанія представила нові чіпи та сервіси для II.

Джерело: Мінфін
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