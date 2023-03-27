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27 березня 2023, 14:37 Читать на русском

Нова послуга Укрпошти для інтернет-продавців товарів за кордон. Що відомо

Укрпошта запускає нову послугу з доставки для продавців товарів в інтернеті — «Дрібний пакет PRIME». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта запускає нову послугу з доставки для продавців товарів в інтернеті — «Дрібний пакет PRIME».
Фото:zn.ua

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Нова послуга від Укрпошти

Нову послугу розробила Міжнародна поштова корпорація IPC саме для формату продажів в інтернеті.

Першочергово «Дрібний пакет PRIME» орієнтується на постійних клієнтів Укрпошти, які продають свої товари за кордон через інтернет.

Послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії та ін. країнах. У Франції послуга буде доступною з 1 травня.

В Укрпошті наголосили, що нова послуга буде на 8% дешевшою у порівнянні з «Дрібний пакет рекомендований», яким сьогодні користується майже 80% відправників з України.

«Дрібний пакет PRIME» передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта без підпису та пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі PRIME.

Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку.

Під час тестового режиму з 1 квітня по 1 травня, оформлення можливе лише в особистому кабінеті.

Водночас нова послуга в разі втрати відправлення в країні призначення.

Крім цього, з 1 квітня буде скасовано 3% знижки на дрібні пакети в онлайн-сервісах, але Накопичувальна система знижок для постійних клієнтів буде продовжувати діяти на «Дрібний пакет» та «Дрібний пакет PRIME».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
27 березня 2023, 14:46
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