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23 березня 2023, 14:31 Читать на русском

Кабмін затвердив склад наглядової ради Укрпошти

Кабінет міністрів затвердив на посади членів наглядової ради АТ «Укрпошта» сімох переможців відбору: п’ять незалежних членів та двох представників держави. Таке рішення було прийняте на засіданні 21 березня 2023 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабінет міністрів затвердив на посади членів наглядової ради АТ «Укрпошта» сімох переможців відбору: п’ять незалежних членів та двох представників держави.

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Незалежні члени

Незалежними членами наглядової ради стали:

  • Абдрасілов Рінат (Киргизстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія),
  • Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в наглядових радах «Укрпошта» та УЗ),
  • Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес),
  • Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа),
  • Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент).

Представники держави

Також до складу наглядової ради увійшли двоє представників держави:

  • Бернацька Наталія Іларіонівна (Україна, професор господарського та трудового права),
  • Прасолова Крістіна Ігорівна (Україна, економіст).

«В цьому складі наглядової ради спостерігається майже повна гендерна рівність: троє з семи членів — жінки», — підкреслили в Мінекономіки.

Вимоги до кандидатів

Зазначається, що серед ключових вимог до кандидатів були досвід роботи в наглядових радах великих компаній, управлінський досвід у банківській/фінансовій, логістичній та сфері поштового зв’язку, міжнародної та інвестиційної діяльності, досвід цифрових та стратегічних трансформацій тощо.

«Ця наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора», — наголосила перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, наглядова рада є складовою реформи системи корпоративного управління. Тож, новий склад наглядової ради Укрпошти буде мати більшість членів з України та відрізнятися кращою обізнаністю з реаліями української економіки.

При цьому, іноземці мають втілювати європейський досвід трансформацій аналогічних до Укрпошти організацій, а також запроваджувати новітні інструменти розвитку бізнесу у сфері цифровізації та банківської справи.

Нагадаємо

Це вже другий конкурс, до наглядових рад державних компаній, який відбувся в цьому році. У січні уряд затвердив на посади членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 березня 2023, 14:35
#
Ну теперь они «поставят» Смелянского на место, либо наоборот,
поддержат все его ранее озвученные начинания…
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0
Benderitto
Benderitto
23 березня 2023, 15:00
#
Малинская Елена Александровна будучи председателем правления банков довела до банкротства Энергобанк и чуть не довела до банкротсва Банк Кредит Днепр.
Потом пошла работать замом председателя в Ощадбанк, нацбанк снял Малинскую с занимающей должности в связи не компетенцией.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 березня 2023, 15:07
#
Такие люди всегда нужны,
вот и в Набсовете Укрпочты
могут пригодиться…
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+15
kadaad1988
kadaad1988
23 березня 2023, 15:12
#
Очередная группка бездельников, котрые будут неплохо жить за наш счет!
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