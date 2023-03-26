Ford 2022 року отримав $2 млрд збитків від електромобілів

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Сегменти традиційних і комерційних автомобілів отримали операційний прибуток (скоригований EBIT) обсягом $6,8 млрд і $3,2 млрд відповідно.

Ford перейшов на нову модель розкриття фінансових результатів і вперше представив їх у розбивці сегментів, а не регіонів. Загалом компанія торік отримала операційний прибуток у $10,4 млрд.

2023 року автовиробник очікує операційний прибуток у діапазоні $9−11 млрд, зокрема близько $7 млрд і $6 млрд прибутку в сегментах традиційних і комерційних автомобілів відповідно і $3 млрд збитків від виробництва електромобілів.

За допомогою нової моделі подання звітності Ford розраховує наочно продемонструвати інвесторам результати сегмента електромобілів і його фінансування за рахунок прибутку від продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), зазначає CNBC.

«Йдеться не тільки про зміни у розкритті фінансових результатів — ми змінюємо спосіб думок, процеси прийняття рішень і управління компанією, розподілу капіталу для максимізації рентабельності», — заявив фіндиректор Ford Джон Лаулер, чиї слова наведено у повідомленні автогіганта.

Акції компанії дешевшають на 1,3% під час попередніх торгів у п'ятницю. Котирування ф'ючерсів на індекс Dow Jones Industrial Average знижуються на 1%.