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26 березня 2023, 12:59 Читать на русском

Де найважче живеться експантам. Топ-10 країн

У рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, як легко було там облаштуватись. Серед іншого, в опитуванні враховувалися такі ключові фактори, як пошук житла, бюрократія та мова. Про це пише Finance із посиланням на Express.

У рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, як легко було там облаштуватись.

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Саме ці проблеми найбільше розчарували експатів, які переїхали до Німеччини.

Німеччина опинилася наприкінці таблиці, і багато емігрантів відчули, що вони зіткнулися з неприємними проблемами країни.

Майже кожен шостий із опитаних експатів вважає, що житло в Німеччині важко знайти, а більш ніж половина вважають, що це важко собі дозволити.

Експат повідомив: «Щоб знайти навіть тимчасове житло, може знадобитися до трьох місяців».

Топ-10 найгірших країн для експатів:

  1. Німеччина
  2. Японія
  3. Китай
  4. Кувейт
  5. Італія
  6. Греція
  7. В'єтнам
  8. Чехія
  9. Франція
  10. Мальта.

Чому так важко знайти житло у Німеччині

Андреас Маттнер, президент Федерації нерухомості Німеччини, сказав, що країна переживає жахливу житлову кризу.

1,4 мільйона людей можуть шукати квартиру у 2024 році та не зможуть її знайти. Група закликала уряд зосередитись на житловому будівництві.

У Німеччині дуже високий відсоток орендарів і лише 50 відсотків німців мають власне житло. Ринок оренди може бути конкурентоспроможним, особливо у великих містах країни.

Експати мають надати підтвердження своїх доходів та кредитний звіт, якщо вони хочуть подати заявку на оренду нерухомості в Німеччині.

Німеччина також впала в рейтингу через мову: майже половина опитаних експатів сказали, що там важко жити, не розмовляючи німецькою мовою. Більш ніж половина з них вважають, що цю мову важко вивчити.

Експатам також може бути дуже важко досягти успіху в Німеччині, не розмовляючи німецькою — хоча багато хто у великих містах країни розмовляє англійською, за їх межами з цим набагато складніше.

Експати скаржаться на бюрократію в Німеччині — більш ніж половина з них постали перед труднощами під час спілкування з місцевою владою. Багато важливих документів обробляють у країні паперовому, а чи не в цифровому вигляді, що серйозно уповільнює процеси.

Тому експатам потрібно буде набратися терпіння та за необхідності звернутися за допомогою до юристів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Ігор Петров
Ігор Петров
26 березня 2023, 14:03
#
Хоча по виплатам біженцям Німеччина чи не найкраща . Стосовно жахливої бюрократії - 100% правда . Майже всі документи приходять звичайною поштою, а не електронною .
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+15
patterson
patterson
26 березня 2023, 14:20
#
В чужий монастир зі своїм уставом не лізуть. Дивно дивуватися, що у Німеччині потрібна німецька для нормального життя і комунікації з держструктурами.
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0
Lamo
Lamo
26 березня 2023, 15:36
#
«Де найважче живеться експаНтам» — кому?
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0
Lamo
Lamo
26 березня 2023, 15:49
#
А взагалі це тількі дурачки вважають що легко іммігрувати в іншу країну, особливо добре розвинену — що їх там чекають, вони будуть заробляти купу бабок, не сплачувати купу податків, там все буде дешево та якісно.
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