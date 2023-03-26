Де найважче живеться експантам. Топ-10 країн

У рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, як легко було там облаштуватись. Серед іншого, в опитуванні враховувалися такі ключові фактори, як пошук житла, бюрократія та мова. Про це пише Finance із посиланням на Express.

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Саме ці проблеми найбільше розчарували експатів, які переїхали до Німеччини.

Німеччина опинилася наприкінці таблиці, і багато емігрантів відчули, що вони зіткнулися з неприємними проблемами країни.

Майже кожен шостий із опитаних експатів вважає, що житло в Німеччині важко знайти, а більш ніж половина вважають, що це важко собі дозволити.

Експат повідомив: «Щоб знайти навіть тимчасове житло, може знадобитися до трьох місяців».

Топ-10 найгірших країн для експатів:

Німеччина Японія Китай Кувейт Італія Греція В'єтнам Чехія Франція Мальта.

Чому так важко знайти житло у Німеччині

Андреас Маттнер, президент Федерації нерухомості Німеччини, сказав, що країна переживає жахливу житлову кризу.

1,4 мільйона людей можуть шукати квартиру у 2024 році та не зможуть її знайти. Група закликала уряд зосередитись на житловому будівництві.

У Німеччині дуже високий відсоток орендарів і лише 50 відсотків німців мають власне житло. Ринок оренди може бути конкурентоспроможним, особливо у великих містах країни.

Експати мають надати підтвердження своїх доходів та кредитний звіт, якщо вони хочуть подати заявку на оренду нерухомості в Німеччині.

Німеччина також впала в рейтингу через мову: майже половина опитаних експатів сказали, що там важко жити, не розмовляючи німецькою мовою. Більш ніж половина з них вважають, що цю мову важко вивчити.

Експатам також може бути дуже важко досягти успіху в Німеччині, не розмовляючи німецькою — хоча багато хто у великих містах країни розмовляє англійською, за їх межами з цим набагато складніше.

Експати скаржаться на бюрократію в Німеччині — більш ніж половина з них постали перед труднощами під час спілкування з місцевою владою. Багато важливих документів обробляють у країні паперовому, а чи не в цифровому вигляді, що серйозно уповільнює процеси.

Тому експатам потрібно буде набратися терпіння та за необхідності звернутися за допомогою до юристів.