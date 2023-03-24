Binance призупинила спотову торгівлю. Наразі криптобіржа завершила технічні роботи після збою

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

24 березня 2023, 18:28 Читать на русском

Binance призупинила спотову торгівлю. Наразі криптобіржа завершила технічні роботи після збою

У п’ятницю, 24 березня, криптовалютна біржа Binance призупинила спотову торгівлю. Про це команда платформи повідомила у Twitter.

У п’ятницю, 24 березня, криптовалютна біржа Binance призупинила спотову торгівлю.
Фото: itc.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Голова криптобіржі Чанпен Чжао заявив, що помилка виникла у механізмі trailing stop order. При цьому він запевнив користувачів, що торгівлю орієнтовно відновлять протягом 30−120 хвилин.

Чжао зазначив, що призупинення депозитів та можливості зняття коштів є стандартною процедурою в таких випадках.

Наразі спотову торгівлю на Binance відновлено.

Як це відобразилось на ціні біткоїна

Ціна біткоїна відреагувала з початку незначним падінням. Пізніше курс першої криптовалюти пішов вгору. Станом на 18:00 за київським часом вартість 1 біткоїна становить близько $28 130.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн цього року зріс майже на 70%, і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти $100 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Alex2006
Alex2006
24 березня 2023, 18:51
#
> і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти $100 000.
Так, звичайно… Це ті, хто накупився по 45к таку інформацію запускають, щоб олені скуповувались і підняли ціну, щоб ті змогли вийти хоча б в нуль) Так само як і кабанчики з курсом долару :)
+
0
Kaleso
Kaleso
24 березня 2023, 18:59
#
А з курсом все просто чекаєш далі і побачиш курс який буде це просто ми в домі і долгах якщо ти хоч трохі розумієш ситуацію то поймеш що пока все штучно і фіксовано
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами