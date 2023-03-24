У п’ятницю, 24 березня, криптовалютна біржа Binance призупинила спотову торгівлю. Про це команда платформи повідомила у Twitter.
Binance призупинила спотову торгівлю. Наразі криптобіржа завершила технічні роботи після збою
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Голова криптобіржі Чанпен Чжао заявив, що помилка виникла у механізмі trailing stop order. При цьому він запевнив користувачів, що торгівлю орієнтовно відновлять протягом 30−120 хвилин.
Чжао зазначив, що призупинення депозитів та можливості зняття коштів є стандартною процедурою в таких випадках.
Наразі спотову торгівлю на Binance відновлено.
Як це відобразилось на ціні біткоїна
Ціна біткоїна відреагувала з початку незначним падінням. Пізніше курс першої криптовалюти пішов вгору. Станом на 18:00 за київським часом вартість 1 біткоїна становить близько $28 130.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн цього року зріс майже на 70%, і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти $100 000.
Коментарі - 2
Так, звичайно… Це ті, хто накупився по 45к таку інформацію запускають, щоб олені скуповувались і підняли ціну, щоб ті змогли вийти хоча б в нуль) Так само як і кабанчики з курсом долару :)