«Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни підсанкційними іранським компаніям — «Схеми»

Українська корпорація «Мотор Січ» роками співпрацювала з підсанкційними іранськими компаніями. Про це свідчать документі, які були виявлені під час обшуків у кабінеті підозрюваного у колабораціонізмі експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, повідомляє проєкт «Схеми», журналісти якого отримали доступ до цих документів.

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Стало відомо, що українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3−117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які Росія використовує у війні проти України.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала «Мотор Січ»:

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва — Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Зокрема, DAMA, яка нині під номером 68 у санкційному списку РНБО — це іранська компанія, яка, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року СБУ затримала Богуслаєва через обвинувачення у державній зраді. Також було затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Їм повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві країні-агресору.

«Мінфін» також писав, що Шевченківський районний суд Києва обрав президенту АТ «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.