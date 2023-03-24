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24 березня 2023, 17:04 Читать на русском

«Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни підсанкційними іранським компаніям — «Схеми»

Українська корпорація «Мотор Січ» роками співпрацювала з підсанкційними іранськими компаніями. Про це свідчать документі, які були виявлені під час обшуків у кабінеті підозрюваного у колабораціонізмі експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, повідомляє проєкт «Схеми», журналісти якого отримали доступ до цих документів.

Українська корпорація «Мотор Січ» роками співпрацювала з підсанкційними іранськими компаніями.
Фото: slovoidilo.ua

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Стало відомо, що українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3−117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які Росія використовує у війні проти України.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала «Мотор Січ»:

  • Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва — Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
  • Iran Aircraft Industries (IACI);
  • Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Зокрема, DAMA, яка нині під номером 68 у санкційному списку РНБО — це іранська компанія, яка, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року СБУ затримала Богуслаєва через обвинувачення у державній зраді. Також було затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Їм повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві країні-агресору.

«Мінфін» також писав, що Шевченківський районний суд Києва обрав президенту АТ «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
neverice
neverice
24 березня 2023, 17:28
#
Та хто б сумнівався. У нас половина топ посадовців зрадник на зраднику. Рашисти дуже глибоко пустили тут свої пагони. Десь підприємства розвалили, десь поставили зручних людей, десь купили. Фактично, прикладів, де підприємства були розвалені в угоду інтересам росії безліч. А ті, що працювали — часто були підконтрольні рашистам прямо чи опосередковано через різних зрадників.
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0
yarg
yarg
24 березня 2023, 17:29
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А кто здесь «топ-посадовець» ? Богуслаев — классический «красный директор».
купил свой завод за копейки , вывел акции в оффшор , покупал острова в Италии , прислуживал россии… Все как положено.
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