У 2022 році офіційний захист у ЄС оформили 4,3 мільйона українських біженців

Минулого року країни Європейського Союзу надали тимчасовий захист понад 4,3 млн біженцям з України, які тікали від російської агресії. Про це свідчать дані Євростату.

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«У 2022 році члени ЄС надали 4 331 200 статусів тимчасового захисту громадянам країн, які не входять до ЄС, і які втікали з України через вторгнення РФ. Станом на 31 грудня 2022 року статусом скористалися 3 826 600 осіб», — йдеться у повідомленні.

В Євростаті пояснили, що різниця між двома цифрами відповідає припиненню статусу тимчасового захисту, оскільки колишні отримувачі цього статусу або залишили країну або отримали інший статус.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня. Про це заявила ексголова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.