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23 березня 2023, 15:54 Читать на русском

JPMorgan звинувачують у продажі цінностей з банківського сейфа на $10 мільйонів

На JPMorgan Chase & Co. подала до суду сімейна пара, яка стверджує, що банк продав коштовності та інші цінності на $10 млн, які вони зберігали в сейфах. Про це повідомляє Bloomberg.

На JPMorgan Chase & Co.
Фото: psm7.com

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Хорхе та Стелла Аранети заявили, що JPMorgan надіслав рахунки за сейфи на неправильну адресу, через що вони затримали сплату. Пара стверджує, що виплатили прострочення повністю після того, як виявили це, і JPMorgan пообіцяв повернути майно, що зберігалося в сейфах. Але натомість банк продав вміст на аукціоні.

Окружний суддя США Наомі Райс Бухвальд у середу відхилила одну з вимог 2022 року відповідно до банківського законодавства Нью-Йорка, але справа триває через недбалість та інші пункти.

JPMorgan відмовився від коментарів.

Деталі

Пара, яка проживає на Філіппінах, але має квартиру на Манхеттені, минулого року подала до суду на банк. Вони стверджують, що орендували сейфи у відділеннях JPMorgan у Нью-Йорку, починаючи з 2006 року, і щороку продовжували їх оренду, при цьому банк знімав оплату з їхніх чекових рахунків і надсилав рахунки та виписки на адреси в Манхеттені та Маямі.

У березні 2016 року банк надіслав поштою повідомлення про оновлення послуги зберігання у двох сейфах, попереджаючи, що вони будуть відкриті, а вміст буде видалено, якщо платежі не будуть отримані протягом 60 днів.

Згідно з позовом, ці повідомлення були надіслані не на адреси в Нью-Йорку чи Маямі, а на поштову скриньку в Батон-Руж, штат Луїзіана.

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У лютому 2017 року банк просвердлив чотири з семи ящиків подружжя, вилучив їх вміст і переніс його в безпечне місце. Подружжя стверджує, що в жовтні 2019 року вони дізналися, що скриньки були відкриті та повернули їхні рахунки, після чого JPMorgan нібито запевнив їх, що їхні цінні речі будуть повернуті.

Але банк продав вміст на аукціоні менш ніж через 10 місяців на загальну суму понад $552 700, згідно з позовом. Аранети стверджують, що це лише невелика частина того, чого коштував вміст сейфів, що складається переважно з дорогоцінних металів, коштовностей і монет. Вони оцінюють вартість цінностей від $8 до $10 млн.

Джерело: Мінфін
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