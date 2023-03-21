Банкрутства банків, ринкові потрясіння і економічна невизначеність, що зберігається, на тлі зростання відсоткових ставок збільшили ймовірність настання так званого «моменту Мінські». Про це попереджає головний стратег JPMorgan щодо глобальних ринків Марко Коланович, його слова передає Bloomberg.
У JPMorgan попередили про можливий «момент Мінські» на фондовому ринку
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Думка стратега
У той час, як на ринку в останні дні з'явилися побоювання щодо нової кризи в банківському секторі, центральні банки продовжують посилювати грошово-кредитну політику. Минулого тижня ЄЦБ підняв ставку на 50 б.п. — З 3% до 3,5%.
В результаті ставка виявилася на максимальному з 2008 року рівні. Регулятор при цьому заявив, що інфляція залишатиметься надто високою протягом надто довгого часу.
У середу, 22 березня, своє рішення щодо ставки оголосить ФРС. 76 із 82 економістів, опитаних Reuters, очікують підвищення ставки на 25 б.п. — до 4,75−5%. Ще п'ятеро спрогнозували збереження ставки на колишньому рівні на тлі потрясінь у банківському секторі. Лише у банку Nomura очікують зниження ставки на 25 б.п.
«Навіть якщо центральні банки успішно дотримаються поширення інфекції, умови кредитування, схоже, посилюватимуться швидше через тиск як з боку ринків, так і з боку регулюючих органів», — вважає Коланович з JPMorgan Chase.
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У банку очікують, що ФРС підніме ставку на 25 б.п. На думку Колановича, інвесторам краще знизити частку акцій у своєму портфелі та зробити вибір на користь захисних активів.
Коланович раніше був одним із найзатятіших «биків» Уолл-стріт. Минулого року протягом тривалого часу, коли ринок продовжував падати, аналітик дотримувався думки, що за підсумками року S&P 500 все ж таки зросте до 4800 пунктів. Індекс завершив рік на позначці 3839,49 пункту, що виявилося на 20% нижче за прогноз.
Згодом Коланович став менш оптимістичний. Згідно з його розрахунками, до кінця 2023 року індекс складе 4200 пунктів. Прогноз передбачає зростання лише на 6% із поточних значень.
Що таке «Момент Мінська»
«Момент Мінські» — це термін, який означає початок різкого зниження боргового навантаження в країні та подальшого падіння цін на активи.
До настання «моменту Мінські» інвестори активно використовують для скуповування активів позикові кошти. В результаті зростає боргове навантаження, а на ринку утворюється бульбашка. Однак згодом багато позичальників не можуть платити за боргами і будь-яка дестабілізуюча подія може призвести до панічного продажу куплених активів. Це провокує обвал цін на них.
Термін запровадив американський економіст Хаймнен Мінські у 20-х роках XX століття.
Коментарі - 2
Ми ж всі розуміємо, що «момент Мінська» це задля того, аби більше читачів клікнули по заголовку, вважаючи що тут якось задіяне місто Мінськ