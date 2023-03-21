У JPMorgan попередили про можливий «момент Мінські» на фондовому ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 березня 2023, 17:12 Читать на русском

У JPMorgan попередили про можливий «момент Мінські» на фондовому ринку

Банкрутства банків, ринкові потрясіння і економічна невизначеність, що зберігається, на тлі зростання відсоткових ставок збільшили ймовірність настання так званого «моменту Мінські». Про це попереджає головний стратег JPMorgan щодо глобальних ринків Марко Коланович, його слова передає Bloomberg.

Банкрутства банків, ринкові потрясіння і економічна невизначеність, що зберігається, на тлі зростання відсоткових ставок збільшили ймовірність настання так званого «моменту Мінська».
Фото: inventure.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Думка стратега

У той час, як на ринку в останні дні з'явилися побоювання щодо нової кризи в банківському секторі, центральні банки продовжують посилювати грошово-кредитну політику. Минулого тижня ЄЦБ підняв ставку на 50 б.п. — З 3% до 3,5%.

В результаті ставка виявилася на максимальному з 2008 року рівні. Регулятор при цьому заявив, що інфляція залишатиметься надто високою протягом надто довгого часу.

У середу, 22 березня, своє рішення щодо ставки оголосить ФРС. 76 із 82 економістів, опитаних Reuters, очікують підвищення ставки на 25 б.п. — до 4,75−5%. Ще п'ятеро спрогнозували збереження ставки на колишньому рівні на тлі потрясінь у банківському секторі. Лише у банку Nomura очікують зниження ставки на 25 б.п.

«Навіть якщо центральні банки успішно дотримаються поширення інфекції, умови кредитування, схоже, посилюватимуться швидше через тиск як з боку ринків, так і з боку регулюючих органів», — вважає Коланович з JPMorgan Chase.

Читайте: Goldman Sachs прогнозує збереження ставки ФРС на колишньому рівні

У банку очікують, що ФРС підніме ставку на 25 б.п. На думку Колановича, інвесторам краще знизити частку акцій у своєму портфелі та зробити вибір на користь захисних активів.

Коланович раніше був одним із найзатятіших «биків» Уолл-стріт. Минулого року протягом тривалого часу, коли ринок продовжував падати, аналітик дотримувався думки, що за підсумками року S&P 500 все ж таки зросте до 4800 пунктів. Індекс завершив рік на позначці 3839,49 пункту, що виявилося на 20% нижче за прогноз.

Згодом Коланович став менш оптимістичний. Згідно з його розрахунками, до кінця 2023 року індекс складе 4200 пунктів. Прогноз передбачає зростання лише на 6% із поточних значень.

Що таке «Момент Мінська»

«Момент Мінські» — це термін, який означає початок різкого зниження боргового навантаження в країні та подальшого падіння цін на активи.

До настання «моменту Мінські» інвестори активно використовують для скуповування активів позикові кошти. В результаті зростає боргове навантаження, а на ринку утворюється бульбашка. Однак згодом багато позичальників не можуть платити за боргами і будь-яка дестабілізуюча подія може призвести до панічного продажу куплених активів. Це провокує обвал цін на них.

Термін запровадив американський економіст Хаймнен Мінські у 20-х роках XX століття.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+39
Alpenstein
Alpenstein
21 березня 2023, 17:26
#
Судячи з вікіпедії, економіста звали Hyman Philip Minsky — Хаймен/Хайман Мінскі. Певно коректніше цей термін перекладати як «Момент Мінскі».
+
+24
Navegantes
Navegantes
21 березня 2023, 18:27
#
Штатний перекладач Мінфіну у відпустці)
Ми ж всі розуміємо, що «момент Мінська» це задля того, аби більше читачів клікнули по заголовку, вважаючи що тут якось задіяне місто Мінськ
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AlejandroV и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами