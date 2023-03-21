У JPMorgan попередили про можливий «момент Мінські» на фондовому ринку

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Думка стратега

У той час, як на ринку в останні дні з'явилися побоювання щодо нової кризи в банківському секторі, центральні банки продовжують посилювати грошово-кредитну політику. Минулого тижня ЄЦБ підняв ставку на 50 б.п. — З 3% до 3,5%.

В результаті ставка виявилася на максимальному з 2008 року рівні. Регулятор при цьому заявив, що інфляція залишатиметься надто високою протягом надто довгого часу.