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22 березня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Податковий доступ до рахунків за кордоном, дохідність депозитів та міфи про післявоєнну економіку

Дрібні банки знижують прибутковість річних депозитів

НБУ продовжує закручувати гайки, стимулюючи банкірів розпочати боротьбу за «довгі» гроші клієнтів. Ба більше, дуже скоро буде прикрито схему, яка дозволяла банкірам обходити підвищені нормативи під розміщені у них так звані «гарячі» гроші. Які види вкладів можуть скоро зникнути і що змінилося у пропозиціях для приватних клієнтів банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповість «Мінфін».

Рада відкрила Податковий доступ до рахунків українців за кордоном

Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроект № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності і в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.

Нацбанк відклав дозвіл на виведення за кордон інвестицій у держоблігації

Національний банк після консультацій з Міжнародним валютним фондом та Мінфіном вирішив відкласти дозвіл на виведення за кордон нерезидентами інвестицій в облігації внутрішньої державної позики, яку анонсували ще у травні 2022 року.

Звідки у банків узявся рекордний прибуток і чому за це розплачуються їхні клієнти

В українських банках лежать зайві 500 млрд грн. Звідки під час війни у фінансистів з'явилося стільки грошей, чому це не йде на користь українцям і до чого може призвести, розповів фінансовий аналітик Ерік Найман.

3 міфи про післявоєнну економіку України: чому перемога не гарантує процвітання

Публічні особистості часто розповсюджують ідеї про величезні економічні перспективи України після перемоги у війні. Але чи справді ця позиція обґрунтована, і до чого насправді варто готуватися до нашої держави, розповів співзасновник інвестиційної компанії Trident Acquisitions Corp Олексій Тимофіїв.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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