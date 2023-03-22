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22 березня 2023, 14:17 Читать на русском

Central Banking Awards: Центробанки України та Польщі стали переможцями в номінації Currency Manager

Нацбанк України разом з Нацбанком Польщі стали переможцями міжнародної премії Central Banking Awards у номінації Currency Manager. Нагороду в цій номінації переважно отримують центробанки за здобутки в управлінні готівковим обігом. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк України разом з Нацбанком Польщі стали переможцями міжнародної премії Central Banking Awards у номінації Currency Manager.

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Суддівська колегія Central Banking Awards оцінила спільні зусилля українського та польського центробанків із розроблення механізму екстреного обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських громадян, що були вимушені залишити свої домівки та рятуватися від війни за кордоном.

За місяць з початку повномасштабного вторгнення Національному банку України спільно з Національним банком Польщі вдалося запустити обмін готівкової гривні на злоті в Польщі.

«Це була перша подібна угода між НБУ та іноземним центробанком», — сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Читайте:Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards

Після укладення угоди між Національними банками України та Польщі, завдяки значній увазі інституцій ЄС до існуючої проблеми, Рада ЄС рекомендувала державам — членам ЄС запровадити національний механізм для сприяння обміну банкнот української гривні на місцеві валюти.

Як наслідок, Національному банку України поступово вдалося укласти ще дев’ять угод та запустити обмін готівкової гривні в Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Латвії, Італії та на Мальті.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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