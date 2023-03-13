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13 березня 2023, 12:20 Читать на русском

Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards

Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards. Цю престижну міжнародну нагороду щороку вручає профільний журнал про діяльність центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking, йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards.

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Деталі

У номінації «Центральний банк року» Нацбанк переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни.

Зазвичай номінація «Центральний банк року» присуджується центральному банку, який посилив свій авторитет та рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Тож цьогоріч міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди Національного банку, які забезпечили стабільність та безперервність роботи фінансової системи країни в безпрецедентно важких умовах повномасштабної війни.

«Щиро дякую Central Banking за високу оцінку роботи Національного банку. Таке визнання — це честь для команди, яка з перших обстрілів моторошного ранку 24 лютого і до сьогодні надійно тримає фінансовий фронт. Я надзвичайно вдячний кожному працівнику Національного банку — за те, що виконали і продовжують виконувати свій обов’язок, діяти злагоджено та ефективно. Також дякую українським банкам та їхнім командам — за згуртовані дії, за усвідомлення своєї відповідальності, адже такий результат — це результат синергії дій кожного з вас», — прокоментував Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+15
sacha2222
sacha2222
13 березня 2023, 12:37
#
Цю нагороду НБУ здобули за керівництва Шевченка, а його за вигаданою справою в розшук. Це як?
+
+15
yarg
yarg
13 березня 2023, 14:58
#
Получает награду организация , а не руководитель. Руководители меняются, бывают плохими и хорошими — причем здесь организация ?
Шевченко в розыске не за руководство НБУ , а за его работу до НБУ.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 березня 2023, 15:55
#
Тільки Шевченко спромігся вивести НБУ на такий високий рівень, завдяки чому організація отримала цю відзнаку. І це відбулося після років занепаду під керівництвом Гонтаревоі, Рожковоі.
+
+15
yarg
yarg
13 березня 2023, 16:06
#
Ну значит молодец. Думаете в камере это его согреет?

хотя Ваша мысль о том, что это на самом деле награда Рожковой — мне понравилась. :)
+
0
sacha2222
sacha2222
13 березня 2023, 16:40
#
Награда Рожковой за развал НБУ? Да действительно интересно.
+
+15
yarg
yarg
13 березня 2023, 16:46
#
А что — НБУ развалился ? Рожкова там работает. Председатели — это просто политики — временщики. А она — та рабочая лошадка , которая все тянет уже лет 10.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 березня 2023, 17:19
#
Шевченко спас НБУ от развала. Я бы сказал что Рожкова это палка в колесе машины под названием НБУ. Да тянет все, что плохо лежит.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 березня 2023, 17:21
#
100% согласен с каждым словом — лошадка которая тянет все… и не только с НБУ.
+
+15
yarg
yarg
13 березня 2023, 17:26
#
Та да… для команды «арбузят» она конечно монстр. Потому что разогнала их шайку.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 березня 2023, 17:31
#
Я бы сказал, что шайка пришла при Гонтаревой и Рожковой которая состояла из их родственников.
+
0
yarg
yarg
13 березня 2023, 18:31
#
Какой кошмар. немедленно сообщите в полицию.

п.с. если что — я о родственниках рожковой и гонтаревой слышу впервые. Новая методичка ? мощно же они залили сала за шкуру голубым воришкам арбузова…
+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 12:44
#
НБУ в тренді:))
+
0
SergeyNina
SergeyNina
13 березня 2023, 14:48
#
Заслуженно. Стоило поддержать за работу
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 березня 2023, 17:23
#
Это очень хорошо, что все единодушно поддержали такое важное для НБУ решения такой «серьезной» организации. Только вот что это за организация -для многих это тайна.
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