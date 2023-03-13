Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards

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У номінації «Центральний банк року» Нацбанк переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни.

Зазвичай номінація «Центральний банк року» присуджується центральному банку, який посилив свій авторитет та рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Тож цьогоріч міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди Національного банку, які забезпечили стабільність та безперервність роботи фінансової системи країни в безпрецедентно важких умовах повномасштабної війни.

«Щиро дякую Central Banking за високу оцінку роботи Національного банку. Таке визнання — це честь для команди, яка з перших обстрілів моторошного ранку 24 лютого і до сьогодні надійно тримає фінансовий фронт. Я надзвичайно вдячний кожному працівнику Національного банку — за те, що виконали і продовжують виконувати свій обов’язок, діяти злагоджено та ефективно. Також дякую українським банкам та їхнім командам — за згуртовані дії, за усвідомлення своєї відповідальності, адже такий результат — це результат синергії дій кожного з вас», — прокоментував Голова Національного банку України Андрій Пишний.