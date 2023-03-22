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22 березня 2023, 10:15 Читать на русском

В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)

Британська MG презентувала в Україні новий електромобіль MG4 у кузові хетчбек. Машина із запасом ходу до 450 км коштує від 987 тис. грн. Про це йдеться на сайті компанії.

Британська MG презентувала в Україні новий електромобіль MG4 у кузові хетчбек.
Фото: ubr.ua

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Що відомо про новинку

Електродвигун автомобіля потужністю до 150 кВт (201 к. с.) розганяється від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди в залежності від комплектації. Батарея 64 кВт-год. ​​забезпечує стабільний запас ходу в холодному кліматі.

Час повної зарядки MG4 становить до 8 годин або 35 хвилин швидкого заряджання від 10 до 80% з максимальною швидкістю 150 кВт. Доступна можливість заряджання від 3-фазної мережі змінного струму протягом ночі.

Усього MG4 має приблизно від 1500 до 2000 циклів заряджання акумулятора. Крім того, автомобіль здатний живити будь-який зовнішній пристрій разом із усіма додатковими розетками USB.

Виробник представив дві версії MG — STD та LUX. Перша характеризується потужністю двигуна 125 кВт, батареєю на 51 кВт-год та запасом ходу на 350 км. У такій комплектації є тканинний салон та 16-дюймові колеса. Вартість варіанта складає від 987 тис. грн.

MG4 LUX — це двигун потужністю 150 кВт із батареєю на 64 кВт-год, запас ходу — 435 км, салон із темної екошкіри, 17-дюймові колеса. MG4 LUX коштує від 1,2 млн грн.

В обох версіях власникам пропонують круїз-контроль та помічник руху в пробках. Також в салоні розміщені два екрани — 7-дюймова цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий сенсорний екран.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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0
zig4free
zig4free
22 березня 2023, 10:28
#
До 2000 циклов — это маргонцевые аккумы… хорошо горят! нормальные производители ставят железо-фосфатные или титановые… которые причем заряжатся намного быстрее!
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bonv
bonv
22 березня 2023, 10:29
#
Такоє:)
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0
kadaad1988
kadaad1988
22 березня 2023, 10:57
#
Особенно приколен ценник.
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0
preyvanamor
preyvanamor
22 березня 2023, 11:17
#
Електроавто за майже 25 т зелених? а що ти на це скажеш, миск?
+
0
vt313
vt313
22 березня 2023, 11:53
#
Житель Норвегии Маркус Йенсен-Лангсет, возможно, столкнулся с самой дорогой заменой батареи на электромобиле в истории. За установку нового блока аккумуляторов вместо списанного на его MG5 Electric в автосервисе выставили счёт на почти 85 тысяч евро, притом что сама машина новой стоила в 2,5 раза меньше — около 34 тысяч евро.
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
22 березня 2023, 11:22
#
Китайський хлам, нічого там британського немає!
+
0
neverice
neverice
22 березня 2023, 12:03
#
Офіційний електромобіль з CCS портом зарядки, з офіційною гарантією і обслуговуванням в Україні та за ціною $25 тис? Вельми цікаво. І це не якесь супер-міні бюджетне авто. А норм розмір і має пристойний двигун і батарейку. Якби ще у форм-факторі кросовера… Розлітався б як гарячі пиріжки.
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