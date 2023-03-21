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21 березня 2023, 14:58 Читать на русском

Експерт назвав золото та біткоїн страховкою від краху традиційних активів

Золото і біткоїн, що зберігається на некастодіальному гаманці, дозволять застрахуватися від краху фіатних грошей, який виглядає правдоподібним. Про це заявив засновник криптофонду BlockTower Capital Арі Пол, повідомляє Forklog.

Золото і біткоїн, що зберігається на некастодіальному гаманці, дозволять застрахуватися від краху фіатних грошей, який виглядає правдоподібним.
Фото: pixabay.com

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Засновник LookIntoBitcoin Філіп Свіфт побачив у міркуваннях Пола «вступ до жахливої стадії кінця гри».

Засновник BlockTower припустився сценарію серйозних фінансових репресій у вигляді впровадження цифрових валют центральних банків та націоналізації банківського сектора. Найближчим часом може виникнути реальний ризик заморожування активів/цензури/конфіскації чи контролю за рухом капіталу.

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На думку експерта, США і більшість Європи наблизилися до цього сценарію, який характерний вже для 40% країн світу.

Крім цифрового та традиційного золота врятувати капітал можуть диверсифікована на глобальному рівні нерухомість та акції з урахуванням потенційних ризиків заморожування активів та впровадження контролю за рухом капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
21 березня 2023, 15:18
#
Любителі фіату щось притихли:)
Велике обнулення вже не за горами.
+
+15
sacha2222
sacha2222
21 березня 2023, 15:24
#
Щодо золота можна погодитись, щодо біткоіну повна маячня.
+
+10
JWT
JWT
21 березня 2023, 16:08
#
«Експерт назвав біткоїн»
«Про це заявив засновник криптофонду»

Чому я не здивований?
+
0
engine
engine
21 березня 2023, 16:41
#
Именно поэтому биткоин запретят — нельзя позволять холопам вывести и сохранить хоть что-то
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 березня 2023, 16:57
#
Вибачте! Вивести і зберегти в чому? В фантиках, які скоро пропадуть, лежачи у всіх під матрацами? Непогане таке збереження.
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