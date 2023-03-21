Експерт назвав золото та біткоїн страховкою від краху традиційних активів

Золото і біткоїн, що зберігається на некастодіальному гаманці, дозволять застрахуватися від краху фіатних грошей, який виглядає правдоподібним. Про це заявив засновник криптофонду BlockTower Capital Арі Пол, повідомляє Forklog.

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Засновник LookIntoBitcoin Філіп Свіфт побачив у міркуваннях Пола «вступ до жахливої стадії кінця гри».

Засновник BlockTower припустився сценарію серйозних фінансових репресій у вигляді впровадження цифрових валют центральних банків та націоналізації банківського сектора. Найближчим часом може виникнути реальний ризик заморожування активів/цензури/конфіскації чи контролю за рухом капіталу.

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На думку експерта, США і більшість Європи наблизилися до цього сценарію, який характерний вже для 40% країн світу.

Крім цифрового та традиційного золота врятувати капітал можуть диверсифікована на глобальному рівні нерухомість та акції з урахуванням потенційних ризиків заморожування активів та впровадження контролю за рухом капіталу.