Золото і біткоїн, що зберігається на некастодіальному гаманці, дозволять застрахуватися від краху фіатних грошей, який виглядає правдоподібним. Про це заявив засновник криптофонду BlockTower Capital Арі Пол, повідомляє Forklog.
Експерт назвав золото та біткоїн страховкою від краху традиційних активів
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Засновник LookIntoBitcoin Філіп Свіфт побачив у міркуваннях Пола «вступ до жахливої стадії кінця гри».
Засновник BlockTower припустився сценарію серйозних фінансових репресій у вигляді впровадження цифрових валют центральних банків та націоналізації банківського сектора. Найближчим часом може виникнути реальний ризик заморожування активів/цензури/конфіскації чи контролю за рухом капіталу.
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На думку експерта, США і більшість Європи наблизилися до цього сценарію, який характерний вже для 40% країн світу.
Крім цифрового та традиційного золота врятувати капітал можуть диверсифікована на глобальному рівні нерухомість та акції з урахуванням потенційних ризиків заморожування активів та впровадження контролю за рухом капіталу.
Коментарі - 5
Велике обнулення вже не за горами.
«Про це заявив засновник криптофонду»
Чому я не здивований?