Шмигаль: З початку року Україна отримала від ЄС 4,7 мільярда євро

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Допомога ЄС

«Загалом від початку року фінансова допомога від Євросоюзу вже склала 4,7 млрд євро. Ці кошти дозволять нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

21 березня Україна отримала 1,5 млрд євро в межах масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Зазначене фінансування є другим траншем пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.