З початку року Україна отримала від Європейського Союзу 4,7 млрд євро фінансової допомоги. Ці кошти дають змогу підтримати соціальну сферу в умовах воєнних дій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 березня.
Шмигаль: З початку року Україна отримала від ЄС 4,7 мільярда євро
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Допомога ЄС
«Загалом від початку року фінансова допомога від Євросоюзу вже склала 4,7 млрд євро. Ці кошти дозволять нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо
21 березня Україна отримала 1,5 млрд євро в межах масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Зазначене фінансування є другим траншем пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.
Джерело: Мінфін
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