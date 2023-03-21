В ЄС продовжує зростати попит на нові авто, особливо на електрокари

Лютневі реєстрації нових легковиків в ЄС збільшились на 11,5%, до 802 763 одиниць. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на АСЕА.

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Більшість ринків ЄС продемонстрували значне зростання, в тому числі чотири найбільші, серед яких найкращу динаміку показали Іспанія та Італія (+19,2% і +17,4% відповідно).

Всього за перші два місяці року ринок ЄС досяг майже 1,6 млн нових зареєстрованих авто, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Електрокари

За даними АСЕА, минулого місяця найбільший розвиток зазнав сегмент електромобілів (BEV), реєстрації яких збільшились на 39,7% до 97300 авто. Отже, їх частка на ринку нових легковиків збільшилась до 12,1%, проти 9,7% у лютому 2022 року.

За винятком Чехії (-3,2%) і Словаччини (-28,2%), всі ринки в регіоні сприяли цьому зростанню з двозначним і тризначним відсотковим приростом, включаючи три найбільші: Німеччина (+14,7%), Франція (+45,7%) і Нідерланди (+88,9%).

Гібриди

Також лютий був вдалим місяцем для гібридів (HEV) — продажі зросли на 22,3% до 204 883 одиниць. Це зростання значною мірою було забезпечено двозначним зростанням на чотирьох ключових ринках регіону: Іспанії (+31,8%), Франції (+24,6%), Німеччини (+24,2%) та Італії (+23,9%).

У результаті частка ринку HEV досягла 25,5% порівняно з 23,3% у лютому 2022 року.

І навпаки, реєстрація гібридних транспортних засобів, що підключаються до електромережі (PHEV), зменшилася на 7,4% до 57 569 проданих авто. Це падіння відбулося в основному через значне зниження продажів у Німеччині (-44,8%), де у 2022 році було припинено надання субсидій на PHEV.

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Бензинові авто

Реєстрації нових бензинових автомобілів збільшились на 11,1%, а їх частка ринку склала 36,9%, що відповідає частці, зафіксованій торік. Сприяли цьому зростанню Іспанія (+19,0%), Італія (+16,3%), Німеччина (+8,9%) і Франція (+7,7%).

Дизельні авто

Водночас ринок дизельних автомобілів в ЄС продовжив падати (-8,4%), попри зростання на деяких ринках Центральної Європи, таких як Польща (+18,9%) і Чехія (+12,4%), а також в Італії (+2,2%).