Майже половина біженців з України хоче залишитися в Польщі надовше — опитування

Майже половина українських біженців (45%) планують залишитися в Польщі на довший період — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. Про це йдеться в опитуванні «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі», проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії Прем'єр-міністра Польщі, повідомляє Укрінформ.

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У березні 2022 року про бажання залишитися в Польщі на довше заявляли 31% воєнних біженців.

Своєю чергою, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1% у порівнянні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не визначилися щодо своїх планів у контексті повернення в Україну.

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Директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка зазначив: велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися.

«Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки та школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір — повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі», — констатував Колодзейчик.

У Польщі наразі може перебувати понад 2,5 млн громадян України, з яких 1−1,2 млн прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.