Банки почали перевіряти українців щодо зв'язків з РФ

У понеділок, 20 березня, набула чинності постанова Нацбанку, яка зобов'язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів щодо зв'язків з Росією. Йдеться про ухвалу регулятора № 26, пише Фокус.

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Що це означає

Це означає, що банки, починаючи з 20 березня, перевірятимуть не лише самих клієнтів (компанії та фізичних осіб), а й їхніх партнерів та контрагентів щодо походження та контактів у РФ.

Дія ухвали поширюється навіть на переклади між двома фізичними особами. Достатньо підприємству чи людині перерахувати гроші комусь і банк вже повинен буде перевірити, чи одержувач коштів має відношення до Росії.

Які дані про своїх клієнтів та контрагентів збиратимуть банки

відомості про громадянство;

інформація про те, чи проживає людина у Росії;

чи пов'язана фізична чи юридична особа з компаніями, зареєстрованими до;

чи є в людини чи її контрагента бізнес, зареєстрований РФ;

чи працює людина на російському підприємстві;

має людина ділові відносини з громадянами РФ або з російськими компаніями;

володіє людина цінними паперами юридичних осіб, які зареєстровані в Росії;

інформація про походження коштів;

проводить людина прямі чи опосередковані передачі коштів/активів на користь РФ чи отримує їх звідти.

Постанова НБУ також зобов'язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта.

Щойно банк виявить якийсь зв'язок операції клієнта чи його контрагента з Росією, на нього одразу заведуть спеціальне досьє. Після цього кожна трансакція перевірятиметься двічі та документуватиметься.