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21 березня 2023, 10:46 Читать на русском

Банки почали перевіряти українців щодо зв'язків з РФ

У понеділок, 20 березня, набула чинності постанова Нацбанку, яка зобов'язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів щодо зв'язків з Росією. Йдеться про ухвалу регулятора № 26, пише Фокус.

У понеділок, 20 березня, набула чинності постанова Нацбанку, яка зобов'язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів щодо зв'язків з Росією.
Фото: biz.censor.net

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Що це означає

Це означає, що банки, починаючи з 20 березня, перевірятимуть не лише самих клієнтів (компанії та фізичних осіб), а й їхніх партнерів та контрагентів щодо походження та контактів у РФ.

Дія ухвали поширюється навіть на переклади між двома фізичними особами. Достатньо підприємству чи людині перерахувати гроші комусь і банк вже повинен буде перевірити, чи одержувач коштів має відношення до Росії.

Які дані про своїх клієнтів та контрагентів збиратимуть банки

  • відомості про громадянство;
  • інформація про те, чи проживає людина у Росії;
  • чи пов'язана фізична чи юридична особа з компаніями, зареєстрованими до;
  • чи є в людини чи її контрагента бізнес, зареєстрований РФ;
  • чи працює людина на російському підприємстві;
  • має людина ділові відносини з громадянами РФ або з російськими компаніями;
  • володіє людина цінними паперами юридичних осіб, які зареєстровані в Росії;
  • інформація про походження коштів;
  • проводить людина прямі чи опосередковані передачі коштів/активів на користь РФ чи отримує їх звідти.

Постанова НБУ також зобов'язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта.

Щойно банк виявить якийсь зв'язок операції клієнта чи його контрагента з Росією, на нього одразу заведуть спеціальне досьє. Після цього кожна трансакція перевірятиметься двічі та документуватиметься.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
0
bonv
bonv
21 березня 2023, 11:03
#
Гроші з росії вже давно блокують, від початку війни. Постанова НБУ.
+
0
Три літри
Три літри
21 березня 2023, 11:16
#
Тепер не можна буде педалити код на кіпрську компанію якщо вона записана на якихось хароших рускех.
+
0
bonv
bonv
21 березня 2023, 11:18
#
Офшори і до цього часу перевіряли і блокували переводи.
+
0
Три літри
Три літри
21 березня 2023, 11:25
#
Але ж якось ті хлопці працювали у команді Atomic Heart, і гроші за роботу отримували
https://gamedev.dou.ua/articles/atomic-heart-ukrainian-game-developers/
+
+11
shabash
shabash
21 березня 2023, 12:10
#
Шикарная статья, кстати. Искали-выискивали, копали-докопались, что кто-то из инвесторов AH связан с Газпромом. Нафтогаз от Газпрома бабки получает напрямуют. И всем норм. ¯\_(ツ)_/¯
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
21 березня 2023, 11:27
#
Теперь можно будет педалить код на болгарскую компанию, которая записана на болгаров, но владельцы из болот
+
0
Bitcoin
Bitcoin
21 березня 2023, 11:08
#
Ого
+
+41
matroskin
matroskin
21 березня 2023, 11:23
#
Постанова НБУ також зобов’язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта
Навіть КГБ СССР збирало не на всих.
Як колись говорив Черчіль: «Фашисты будущего назовут себя антифашистами». :)
+
0
Три літри
Три літри
21 березня 2023, 11:33
#
Те що ти не знав що на тебе зібрали не говорить про те що на тебе нічого не збирали.
+
+11
matroskin
matroskin
21 березня 2023, 11:48
#
Мова не про те що я знав чи ні.
Мова про те, що з часів перемоги над «диктатурою януковича»,
влади наприймали скільки законів що обмежують свободи громадян,
що януковичу і не снилося. І як Ви правильно зауважили-це тільки те що
ми знаємо. Думаю незабаром під черговим предлогом «боротьби з чимось»
всих зобов'яжуть встановити «дію», і будемо першою в світі державою, де по суті всі громадяни під абсолютним тотальним контролем. Пару кліків і «господар» знає про Вас все: від того коли і чим Ви хворіли до того де Ви зараз і як часто там буваєте.
+
0
Три літри
Три літри
21 березня 2023, 11:36
#
Фошизди у самому центрі Європи: в Швейцарії
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/21/102714503/
+
0
preyvanamor
preyvanamor
21 березня 2023, 11:27
#
Ось це ось добре! але перевіряти тільки клієнтів і їх партнерів і контрагентів недостатньо. потрібно також перевіряти партнерів партнерів і контрагентів контрагентів або йти навіть ще глибше і в ідеалі доходити до перевірки до самого коріння і витоків незалежно скільки партнерів партнерів партнерів партнерів… треба буде перевірити!

одним словом НБУ потрібно створити СВІТОВУ карту всіх фірм і їх зв’язків.
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0
Valllent
Valllent
21 березня 2023, 12:22
#
Вам в КНДР дуже би сподобалось) Це просто країна-мрія для вас і вам подібним.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
21 березня 2023, 12:36
#
Ну чого зразу в кндр? ось у найвільнішій країні світу — сша — після зливів сноудена стало відомо, що там пишеться і зберігається АБСОЛЮТНО ВСЯ інфа по телефонних дзвінках: хто, кому, коли і як довго дзвонив! тому створити світову карту всіх фірм і їх зв’язків є абсолютно демократичною і вільною затією…
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0
matroskin
matroskin
21 березня 2023, 12:24
#
Да вони ладні перевіряти що завгодно, головне щоб на себе і потрібних людей «часу не вистачило». Поки НБУ перевіряло чи достатньо державний газбанк перевіряє звідкіль в людини 10 тис, то керівництво цього банку вкрало 200млн$, які чудом помітили лише через 7 років, а от 10000 грн в пенсіонера то відразу. :)
Звідки гроші на Ланос то вони перевірять сто разів, а от звідки 400млн евро на маєток у Франції, чи 2 чемодани готівкових $ на кордоні то нікого не цікавить.
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