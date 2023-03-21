Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів російського походження. Банк запитує у власників рахунків із РФ документи, що підтверджують статус їхнього перебування у Швейцарії, повідомляє Moscowtimes.
Найбільший банк Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів-росіян
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Банк попереджає, що «залишає за собою право заблокувати банківські відносини з 6 травня». До цього терміну клієнти повинні надати копії паспорта країни проживання чи посвідки на проживання у Швейцарії.
Як випливає із листа UBS, банк має намір очистити клієнтську базу від росіян під санкціями. Перевірка проводиться «у зв'язку з заходами, ухваленими Федеральною радою (Швейцарії — ред.) щодо Росії», йдеться у документі.
У понеділок UBS, під керуванням якого перебувають активи клієнтів на $3 трлн, оголосив про покупку іншого швейцарського банку Credit Suisse.
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Credit Suisse, що прославився як «улюблений» банк російських олігархів і зберігав перед початком війни понад $30 млрд активів заможних росіян, пішов на дно на тлі банківської кризи в США і рекордної за півтора століття історії відтоку клієнтських грошей — понад $100 млрд за один січень.
Влада Швейцарії оголосила про плани виділити на порятунок національної банківської системи $280 млрд — суму, що дорівнює третині ВВП країни.
Коментарі - 4
тепер залишається тільки одне питання: куди пішли всі ті СТО МІЛЬЯРДІВ, що були виведені тільки за один минулий січень? ну 30 забрали мосКАЛі, а решта 70 де? хто? куди?
14 марта Credit Suisse отчитался о рекордных убытках (https://www.ft.com/content/3605c3fb-973d-440d-88e3−9ddf367bbef2)
19 марта UBS купил Credit Suisse (https://www.cnn.com/2023/03/19/business/credit-suisse-ubs-rescue/index.html)
Судя по всему люди, которые довели Credit Suisse до ручки, продолжили успешно работать теперь уже в банке-спасителе UBS. Занимательная история, будем с нетерпением следить за развитием сюжета :-D