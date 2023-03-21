Найбільший банк Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів-росіян

Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів російського походження. Банк запитує у власників рахунків із РФ документи, що підтверджують статус їхнього перебування у Швейцарії, повідомляє Moscowtimes.

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Банк попереджає, що «залишає за собою право заблокувати банківські відносини з 6 травня». До цього терміну клієнти повинні надати копії паспорта країни проживання чи посвідки на проживання у Швейцарії.

Як випливає із листа UBS, банк має намір очистити клієнтську базу від росіян під санкціями. Перевірка проводиться «у зв'язку з заходами, ухваленими Федеральною радою (Швейцарії — ред.) щодо Росії», йдеться у документі.

У понеділок UBS, під керуванням якого перебувають активи клієнтів на $3 трлн, оголосив про покупку іншого швейцарського банку Credit Suisse.

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Credit Suisse, що прославився як «улюблений» банк російських олігархів і зберігав перед початком війни понад $30 млрд активів заможних росіян, пішов на дно на тлі банківської кризи в США і рекордної за півтора століття історії відтоку клієнтських грошей — понад $100 млрд за один січень.

Влада Швейцарії оголосила про плани виділити на порятунок національної банківської системи $280 млрд — суму, що дорівнює третині ВВП країни.