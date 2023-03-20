Saudi National Bank втратив понад $1 млрд на акціях Credit Suisse

У листопаді 2022 року найбільший банк Саудівської Аравії придбав 9,9% акцій Credit Suisse за ціною 3,82 швейцарського франка (близько $4 за курсом на кінець листопада). Загальна вартість операції склала 1,4 млрд швейцарських франків (трохи менш як $1,5 млрд).

19 березня стало відомо про поглинання Credit Suisse іншим великим швейцарським банком — UBS, який викупить папери конкурента за ціною 0,76 дол. швейцарського франка (0,82 долара за поточним курсом) за штуку. Загальна вартість операції становитиме 3 млрд франків ($3,23 млрд). За підсумками торгів у п'ятницю, 17 березня, ціна однієї акції Credit Suisse склала 1,86 франка.

Незважаючи на значне знецінення частки SNB у Credit Suisse, саудівський банк підкреслив, що це не вплине на плани розвитку та прогнози на 2023 рік.

«Станом на грудень 2022 року інвестиції SNB у Credit Suisse становили менш як 0,5% від загальної суми активів SNB і близько 1,7% від портфеля інвестицій SNB», — повідомив банк.

Падіння акцій

Акції швейцарського банку UBS впали на 16% — до 14,38 швейцарського франка за папір на торгах Швейцарської фондової біржі (SIX) на 11:25. Падіння котирувань банку стало найбільшим із вересня 2008 року.

Масові розпродажі в акціях швейцарських банків почалися на тлі повідомлення про те, що UBS купив проблему Credit Suisse. У заяві UBS сказано, що операція відбулася на умовах виплати по 0,76 швейцарського франка за акцію Credit Suisse, тобто загальна сума становила 3 млрд франків ($3,24 млрд).

Ціна продажу складає менше половини вартості Credit Suisse на момент закриття торгів у п'ятницю, 17 березня, коли папери коштували 1,86 швейцарського франка за штуку. За підсумками торгів у п'ятницю загальна ринкова вартість Credit Suisse становила $8 млрд. Усього шість місяців тому він коштував $13 млрд.

У середу, 15 березня, у Credit Suisse сталося найбільше за історію банку падіння акцій: котирування впали на 30,8%, до 1,55 швейцарського франка. За підсумками торгів падіння становило 24,2%, до 1,7 швейцарського франка. Після цього банк звернувся до Swiss National Bank (SNB) із проханням видати йому кредит у розмірі 50 млрд швейцарських франків ($54 млрд).