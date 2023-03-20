Котирування UBS рекордно впали після поглинання Credit Suisse

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Вартість акцій швейцарського банку Credit Suisse впала на 62,4%, до 0,7 швейцарського франка за папір, свідчать дані торгів.

На 12:15 падіння акцій UBS сповільнилося до 8,8%, а ціна відновилася до 15,61 швейцарського франка. Папери Credit Suisse на цей момент знижувалися на 60,89% — до 0,73 швейцарського франка.

Масові розпродажі в акціях швейцарських банків почалися на тлі повідомлення про те, що UBS купив Credit Suisse. У заяві UBS сказано, що операція відбулася на умовах виплати по 0,76 швейцарського франка за акцію Credit Suisse, тобто загальна сума становила 3 млрд франків ($3,24 млрд).

Ціна продажу складає менше половини вартості Credit Suisse на момент закриття торгів у п'ятницю, 17 березня, коли папери коштували 1,86 швейцарського франка за штуку. За підсумками торгів у п'ятницю загальна ринкова вартість Credit Suisse становила $8 млрд. Усього шість місяців тому він коштував $13 млрд.

У середу, 15 березня, у Credit Suisse сталося найбільше за історію банку падіння акцій: котирування впали на 30,8%, до 1,55 швейцарського франка. За підсумками торгів падіння становило 24,2%, до 1,7 швейцарського франка. Після цього банк звернувся до Swiss National Bank (SNB) із проханням видати йому кредит у розмірі 50 млрд швейцарських франків ($54 млрд).