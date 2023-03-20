Nova Post у Литві. Відкрили перше відділення у Вільнюсі

Відтепер українці в Литві можуть легко відправляти речі додому та швидко отримувати їх від рідних з України. Це вже друга європейська країна, де з’явилися відділення Nova Post. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Наші держави не мають спільного кордону, а народи — етнічної та мовної спорідненості. Для нас честь вести бізнес у Литві. Я впевнений, що Nova Post має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для наших майбутніх клієнтів тут. Ми швидкі, ми надійні, ми гнучкі та клієнтоорієнтовані і ми не плануємо зупинятись. Тому вже в травні відкриємо відділення у місті Каунас, щоб ще більше людей могли скористатись швидкою доставкою від Nova Post. Крім того, цього року ми вийдемо на ринок Естонії та Латвії», — розповів співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк.

Адреса відділення

Відділення Nova Post запрацювало у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Графік роботи відділення

Відділення працюватиме щоденно, щоб кожен устиг відправити або отримати свої посилки. Термін доставки — від 5 робочих днів.

Вартість доставки складає:

• до 2 кг — 300 грн,

• до 10 кг — 450 грн,

• до 30 кг — 600 грн,

• від 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг ваги.

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