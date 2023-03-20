Заборона на iPhone: Кремлівські чиновники мають позбутися «айфонів» до квітня

Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ рекомендували замінити iPhone на смартфони на Android чи аналогах, повідомляє російське видання «Коммерсант» з посиланням на обізнані джерела.

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Заборона на iPhone

За словами одного з джерел, ймовірно, АП закупить нові безпечні смартфони для співробітників, щоб «полегшити відмову від американської техніки». Схожі рекомендації отримають й чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

Вказівку позбавитися iPhone до початку квітня видали на семінарі на початку березня. Фінальний термін, 1 квітня, встановив куратор внутрішньої політики, перший заступник голови АП Сергій Кірієнко.

За словами джерел, вимога відмовитися від iPhone повʼязана з «безпекою» — ці смартфони нібито більш схильні до злому або шпіонажу з боку Заходу. Співробітникам АП рекомендували перейти на смартфони на Android, китайських аналогах системи чи ОС «Аврора», яку розробила дочірня компанія «Ростелекому».