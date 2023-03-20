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20 березня 2023, 10:34 Читать на русском

Заборона на iPhone: Кремлівські чиновники мають позбутися «айфонів» до квітня

Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ рекомендували замінити iPhone на смартфони на Android чи аналогах, повідомляє російське видання «Коммерсант» з посиланням на обізнані джерела.

Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ рекомендували замінити iPhone на смартфони на Android чи аналогах, повідомляє російське видання «Коммерсант» з посиланням на обізнані джерела.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗаборона на iPhoneЗа словами одного з джерел, ймовірно, АП закупить нові безпечні смартфони для співробітників, щоб «полегшити відмову від американської техніки».

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заборона на iPhone

За словами одного з джерел, ймовірно, АП закупить нові безпечні смартфони для співробітників, щоб «полегшити відмову від американської техніки». Схожі рекомендації отримають й чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

Вказівку позбавитися iPhone до початку квітня видали на семінарі на початку березня. Фінальний термін, 1 квітня, встановив куратор внутрішньої політики, перший заступник голови АП Сергій Кірієнко.

За словами джерел, вимога відмовитися від iPhone повʼязана з «безпекою» — ці смартфони нібито більш схильні до злому або шпіонажу з боку Заходу. Співробітникам АП рекомендували перейти на смартфони на Android, китайських аналогах системи чи ОС «Аврора», яку розробила дочірня компанія «Ростелекому».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+11
bonv
bonv
20 березня 2023, 10:38
#
З дерева собі вистругають…
+
0
bonv
bonv
20 березня 2023, 10:58
#
Сі Цзіньпін прибуває до росії щоб вручити путіну чорну мітку.
+
+41
AnnaGerman
AnnaGerman
20 березня 2023, 11:16
#
От Мерсов тоже пора уже .
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 березня 2023, 11:58
#
У меня нет такой аппаратуры…
+
0
matroskin
matroskin
20 березня 2023, 12:28
#
Это прям как-то по нашему.
Типа гуглу что-то мешает вшить что угодно в Android или любое из тысяч приложений, или производителю чипов что-то прямо в радиомодуль.
Не ну я понимаю обязать перейти на дисковые как в СССР, но это… это ни о чем.
+
0
AlexZerg
AlexZerg
20 березня 2023, 12:50
#
Китайские друзья и сами рады стараться. Си как раз привезет Пу последний Poco-фон))
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