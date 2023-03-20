New York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярда

New York Community Bank погодився купити значну частину (понад третину) збанкрутілого Signature Bank. Про операцію на суму $2,7 млрд повідомила Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC). Про це повідомляє Associated Press.

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Що відомо

40 філій Signature Bank стануть відділеннями Flagstar Bank, однією з дочірніх компаній New York Community Bank, починаючи з понеділка, 20 березня.

Угода включає купівлю активів Signature Bank на суму $38,4 млрд, це трохи більше третини від загального обсягу активів Signature, коли банк збанкрутував тиждень тому. FDIC заявила, що кредити Signature Bank на суму $60 млрд залишаться в конкурсному управлінні. Очікується, що їх буде продано згодом.

Нагадаємо

Signature Bank став другим банкрутом, що збанкрутував тиждень тому. Його було закрито регуляторам через дві доби після краху Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank базувався в Нью-Йорку, він був великим комерційним кредитором у трьох штатах, але в останні роки займався криптовалютами як потенційним бізнесом. Крах Signature став третім за величиною банківським банкрутством в історії США, повідомляє NBC.

Після банкрутства SVB вкладники занепокоїлися станом справ у Signature Bank через велику кількість незастрахованих вкладів та його залежність від криптозаймів та інших кредитів організаціям у сфері технологій. FDIC заявила, що банкрутство Signature Bank обійдеться фонду страхування вкладів $2,5 млрд, але ця сума може змінитися після розпродажу активів. Фонд страхування вкладів фінансується за рахунок внесків банків, а платники податків не несуть прямих видатків у разі банкрутства банку.

Регулятори закрили каліфорнійський Silicon Valley Bank 10 березня після різкого відтоку вкладів. Це тало катастрофою найбільшого банку в США з часів фінансової кризи 2008 року, коли звалився банк Washington Mutual. SVB займав 16 місце серед банків США.

Крім SVB, на початку березня в США збанкрутував банк Silvergate, який The Verge назвав «наріжним каменем» для сфери криптовалют, а влада закрила також нью-йоркський Signature Bank.

Американський банк First Republic зараз рятують колективними зусиллями: найбільші банки США, включаючи Citigroup та JPMorgan Chase, домовилися тимчасово розмістити у банку $30 млрд.

Проблеми банків у США викликали побоювання інвесторів, що проблема може бути системною через різке підвищення базових ставок, пише Reuters. На тлі проблем SVB та інших кредитних організацій подешевшали акції та інших банків. Індекс регіональних банків S&P 500 падав у ході торгів 17 березня на 6,23%.