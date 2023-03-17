Біткоїн злетів до 9-місячного максимуму і спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $150 мільйонів

Біткоїн досяг свого 9-місячного максимуму. Перша криптовалюта досягла позначки майже у $27 тисяч. Більшість альткоїнів також пішли вгору, що призвело до конвертації криптоактивів у готівку на $150 млн. Про це повідомляє Cryptopotato.

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За даними CoinGlass, за останні 24 години закрито понад 44 000 позицій трейдерів.

Відтоді, як банківська криза в США загострилася минулого тижня і поширилася на Європу, ціна біткоїна почала зростати. З минулої п’ятниці він зріс на понад $6 тисяч — до $26 тисяч.

Останні стрибки курсу відбулися після того, як Федеральна резервна система США повідомила про те, що Silicon Valley Bank, Signature Bank та інші банківські організації позичили $300 млрд.

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На момент написання новини ціна біткоїна становила $26 625.