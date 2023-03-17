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17 березня 2023, 19:24 Читать на русском

Біткоїн злетів до 9-місячного максимуму і спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $150 мільйонів

Біткоїн досяг свого 9-місячного максимуму. Перша криптовалюта досягла позначки майже у $27 тисяч. Більшість альткоїнів також пішли вгору, що призвело до конвертації криптоактивів у готівку на $150 млн. Про це повідомляє Cryptopotato.

Біткоїн досяг свого 9-місячного максимуму.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними CoinGlass, за останні 24 години закрито понад 44 000 позицій трейдерів.

Купити біткоїн та інші валюти можна тут

Відтоді, як банківська криза в США загострилася минулого тижня і поширилася на Європу, ціна біткоїна почала зростати. З минулої п’ятниці він зріс на понад $6 тисяч — до $26 тисяч.

Останні стрибки курсу відбулися після того, як Федеральна резервна система США повідомила про те, що Silicon Valley Bank, Signature Bank та інші банківські організації позичили $300 млрд.

Читайте також: «Аварійна посадка»: Роберт Кійосакі знову рекомендує купувати біткоїн

На момент написання новини ціна біткоїна становила $26 625.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+66
alex859
alex859
17 березня 2023, 19:47
#
Произошла ликвидация позиций, а не криптовалюты. Переводивший статью определённо далёк от трейдинга.
+
+12
UncleTema
UncleTema
17 березня 2023, 21:45
#
Автор/перекладач зовсім не розуміється на ринку криптовалют.
+
+15
bonv
bonv
17 березня 2023, 22:00
#
Хоронили-ховали:)))
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
18 березня 2023, 0:21
#
Та що там якийсь біткойн? там ось золото схоже буде ставити нові історичні вершини!
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