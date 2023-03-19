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19 березня 2023, 14:10 Читать на русском

186 банків США можуть повторити долю SVB — дослідження

186 банків США можуть повторити долю Silicon Valley Bank (SVB), якщо половина вкладників забере свої незастраховані кошти. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дослідження Social Science Research Network. Під загрозою у такому разі опиняться депозити на $300 млрд.

Майже 190 банків США можуть повторити долю Silicon Valley Bank (SVB), якщо половина вкладників забере свої незастраховані кошти, пише The Wall Street Journal із посиланням на дослідження Social Science Research Network.
Фото: psm7.com

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Дослідження

«Ми аналізуємо вплив на активи банків США та фінансову стабільність від нещодавнього підвищення процентних ставок. Ринкова вартість активів банківської системи США на $2 трильйони нижча за балансову вартість з урахуванням кредитних портфелів, що утримуються до погашення», — пишуть автори. Падіння вартості активів склало в середньому 10%, проте близько 5% гравців втратили близько 20% їхньої вартості.

Читайте: Крах SVB: всі постраждалі компанії ЄС та США, і ті, хто встиг вивести гроші

Співвідношення застрахованих та незастрахованих депозитів, на їхню думку, є ключем до розуміння того, чи призведуть ці збитки до неплатоспроможності деяких банків США. Місцева страховка гарантує виплати за депозитами в межах $250 тисяч — на відміну від «застрахованих» вкладників, «незастраховані» зазнають втрат, якщо банк зазнає краху, що потенційно дає їм привід для втечі до інших банків.

Близько 10% банків США мають більші невизнані збитки, ніж в SVB, зазначають автори. SVB також не був банком із найгіршою капіталізацією, нагадують вони: 10% банків мають нижчу капіталізацію, ніж SVB. Проблема SVB — непропорційно висока частка незастрахованих вкладів. Тільки 1% банків має таку саму проблему — саме збитки та концентрація незастрахованого фінансування спричинили втечу вкладників SVB.

«Розрахунки показують, що недавнє зниження вартості банківських активів дуже значно підвищило вразливість банківської системи США до втечі незастрахованих вкладників». — резюмують економісти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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