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14 березня 2023, 16:21 Читать на русском

«Аварійна посадка»: Роберт Кійосакі знову рекомендує купувати біткоїн

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі вкотре закликав інвестувати в золото, срібло та біткоїн на тлі проблем у американських банків. Про це він написав у твіттері.

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі вкотре закликав інвестувати в золото, срібло та біткоїн на тлі проблем у американських банків.

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Поради Кійосакі

На його думку, для порятунку «хворої економіки» регулятори надрукують «більше фальшивих грошей».

«Мої рекомендації ті самі. Купуйте більше золота, срібла, біткоїну. Подбайте про себе. Попереду аварійна посадка», — написав Кійосакі.

Купити Біткоїн та інші криптовалюти можна тут

Нагадаємо

Вранці 14 березня курс біткоїну піднявся вище за $24,8 тис. і оновив максимум за три тижні. Вперше з 21 лютого вартість першої криптовалюти досягла позначки $24,82 тис., вона зросла за добу на 9,7%.

Після закінчення промови Байдена ціна BTC піднялася за дві години із $22,1 тис. до $24,4 тис. На тлі зростання курсів криптовалют за добу було ліквідовано позицію трейдерів на $215 млн.

12 березня американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
yarg
yarg
14 березня 2023, 16:37
#
Аварийная посадка — это ликвидация битка ?
+
0
Alpenstein
Alpenstein
14 березня 2023, 16:45
#
Інфосамурай
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