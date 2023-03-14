«Аварійна посадка»: Роберт Кійосакі знову рекомендує купувати біткоїн

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі вкотре закликав інвестувати в золото, срібло та біткоїн на тлі проблем у американських банків. Про це він написав у твіттері.

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Поради Кійосакі

На його думку, для порятунку «хворої економіки» регулятори надрукують «більше фальшивих грошей».

BAIL OUTS begin. More fake money to invade sick economy. Still recommend same response. Buy more G, S, BC. Take care. Crash landing ahead. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 13, 2023

«Мої рекомендації ті самі. Купуйте більше золота, срібла, біткоїну. Подбайте про себе. Попереду аварійна посадка», — написав Кійосакі.

Нагадаємо

Вранці 14 березня курс біткоїну піднявся вище за $24,8 тис. і оновив максимум за три тижні. Вперше з 21 лютого вартість першої криптовалюти досягла позначки $24,82 тис., вона зросла за добу на 9,7%.

Після закінчення промови Байдена ціна BTC піднялася за дві години із $22,1 тис. до $24,4 тис. На тлі зростання курсів криптовалют за добу було ліквідовано позицію трейдерів на $215 млн.

12 березня американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.