З 8 березня ПУМБ відновлює депозит у національній валюті «Сталевий» з максимальною дохідністю до 16%* річних.
ПУМБ повертає депозит «Сталевий»
Відкриття депозиту буде доступним для клієнтів протягом місяця — з 8.03.2023 по 18.04.2023.
ПУМБ довіряють українці та держава — банк продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям-вкладникам банків-банкротів. Надійність банківських вкладів ПУМБ у лютому 2023 року було в черговий раз підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність). З результатами 2022 року, 83% клієнтів-фізосіб банку продовжили свої депозити.
Умови депозиту «Сталевий»:
- Валюта — грн
- Поповнення — так (мінімальна сума поповнення у касі банку — 100 грн, у додатку ПУМБ Online — без обмежень)
- Часткове зняття і дострокове розторгнення — не передбачене
- Строки розміщення: 1, 3, 6, 12 міс.
- Мінімальна сума розміщення — від 500 грн
- Автопролонгація — не передбачена
- Виплата відсотків — щомісячно
- Капіталізація відсотків — не передбачено
- Програма лояльності ПУМБ — не застосовується
*Дохідність депозиту залежить від терміну розміщення:
|
Строк розміщення
|
Депозит «Сталевий»
|
1 міс.
|
13%
|
3 міс.
|
14%
|
6 міс.
|
15%
|
12 міс.
|
16%
Депозит можна відкрити як у будь-якому відділенні банка, так і за допомогою додатку ПУМБ Online.
ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки НБУ. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Також, ПУМБ є фінансовим партнером багатьох благодійних фондів, які сьогодні забезпечують українських воїнів та волонтерів. ПУМБ приймає перекази без комісії на рахунки благодійних фондів для підтримки ЗСУ, ТрО та волонтерів у всіх дистанційних каналах та працюючих відділеннях.
Також, банк запустив власний благодійний проект «Ми однієї крові». Мета проєкту — фінансування ініціатив з донорства крові, закупівля кровоспинних засобів для ЗСУ, допомога знекровленій економіці країни та підтримка патріотичного українського арту.
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