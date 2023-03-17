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17 березня 2023, 18:25 Читать на русском

ПУМБ повертає депозит «Сталевий»

З 8 березня ПУМБ відновлює депозит у національній валюті «Сталевий» з максимальною дохідністю до 16%* річних.

Відкриття депозиту буде доступним для клієнтів протягом місяця — з 8.03.2023 по 18.04.2023.

ПУМБ довіряють українці та держава — банк продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям-вкладникам банків-банкротів. Надійність банківських вкладів ПУМБ у лютому 2023 року було в черговий раз підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність). З результатами 2022 року, 83% клієнтів-фізосіб банку продовжили свої депозити.

Умови депозиту «Сталевий»:

  • Валюта — грн
  • Поповнення — так (мінімальна сума поповнення у касі банку — 100 грн, у додатку ПУМБ Online — без обмежень)
  • Часткове зняття і дострокове розторгнення — не передбачене
  • Строки розміщення: 1, 3, 6, 12 міс.
  • Мінімальна сума розміщення — від 500 грн
  • Автопролонгація — не передбачена
  • Виплата відсотків — щомісячно
  • Капіталізація відсотків — не передбачено
  • Програма лояльності ПУМБ — не застосовується

*Дохідність депозиту залежить від терміну розміщення:

Строк розміщення

Депозит «Сталевий»

1 міс.

13%

3 міс.

14%

6 міс.

15%

12 міс.

16%

Депозит можна відкрити як у будь-якому відділенні банка, так і за допомогою додатку ПУМБ Online.

ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки НБУ. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Також, ПУМБ є фінансовим партнером багатьох благодійних фондів, які сьогодні забезпечують українських воїнів та волонтерів. ПУМБ приймає перекази без комісії на рахунки благодійних фондів для підтримки ЗСУ, ТрО та волонтерів у всіх дистанційних каналах та працюючих відділеннях.

Також, банк запустив власний благодійний проект «Ми однієї крові». Мета проєкту — фінансування ініціатив з донорства крові, закупівля кровоспинних засобів для ЗСУ, допомога знекровленій економіці країни та підтримка патріотичного українського арту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+38
bonv
bonv
17 березня 2023, 21:36
#
При інфляції майже вдвічі більшій.
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
18 березня 2023, 1:35
#
ПУМБ…под 16… серьезно 😀👀😳🥺🙉🙊
+
0
krv77
krv77
18 березня 2023, 3:29
#
Ну передержать на 1 мес депо что-то, что раньше держалось на текущем — норм.
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