ПУМБ повертає депозит «Сталевий»

З 8 березня ПУМБ відновлює депозит у національній валюті «Сталевий» з максимальною дохідністю до 16%* річних.

Відкриття депозиту буде доступним для клієнтів протягом місяця — з 8.03.2023 по 18.04.2023.

ПУМБ довіряють українці та держава — банк продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям-вкладникам банків-банкротів. Надійність банківських вкладів ПУМБ у лютому 2023 року було в черговий раз підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність). З результатами 2022 року, 83% клієнтів-фізосіб банку продовжили свої депозити.

Умови депозиту «Сталевий»:

Валюта — грн

Поповнення — так (мінімальна сума поповнення у касі банку — 100 грн, у додатку ПУМБ Online — без обмежень)

Часткове зняття і дострокове розторгнення — не передбачене

Строки розміщення: 1, 3, 6, 12 міс.

Мінімальна сума розміщення — від 500 грн

Автопролонгація — не передбачена

Виплата відсотків — щомісячно

Капіталізація відсотків — не передбачено

Програма лояльності ПУМБ — не застосовується

*Дохідність депозиту залежить від терміну розміщення:

Строк розміщення Депозит «Сталевий» 1 міс. 13% 3 міс. 14% 6 міс. 15% 12 міс. 16%

Депозит можна відкрити як у будь-якому відділенні банка, так і за допомогою додатку ПУМБ Online.

ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки НБУ. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Також, ПУМБ є фінансовим партнером багатьох благодійних фондів, які сьогодні забезпечують українських воїнів та волонтерів. ПУМБ приймає перекази без комісії на рахунки благодійних фондів для підтримки ЗСУ, ТрО та волонтерів у всіх дистанційних каналах та працюючих відділеннях.

Також, банк запустив власний благодійний проект «Ми однієї крові». Мета проєкту — фінансування ініціатив з донорства крові, закупівля кровоспинних засобів для ЗСУ, допомога знекровленій економіці країни та підтримка патріотичного українського арту.