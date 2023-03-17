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17 березня 2023, 15:28 Читать на русском

Фонд гарантування у лютому виплатив 46,5 мільйона вкладникам банків-банкрутів

У лютому 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, склали 46,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У лютому 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, склали 46,5 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Усього за перші два місяці 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування склала 90,3 млн грн.

Нагадаємо, після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

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Станом на 1 лютого 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютня 2012 року), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 96 897,7 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 101 584,3 млн грн.

На початок березня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 51 банку і завершив ліквідацію 51 банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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