Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні виставляє на продаж активи 8 банків на 1,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів на суму 1,4 мільярда гривень
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Що продаватиме Фонд
«Протягом поточного тижня (13 — 17 березня 2023 року) запланований продаж активів 8 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 387,2 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них на суму 805,8 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і 483,0 млн грн — початкова ціна виставлених на продаж об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок та інших основних засобів. Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 98,4 млн грн.
Джерело: Мінфін
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