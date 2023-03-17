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17 березня 2023, 12:34 Читать на русском

Зникнення monobank з терміналів EasyPay. В компанії пояснили причину

В четвер, 16 березня, в платіжних терміналах EasyPay з головного екрану зник сервіс monobank. Це стало причиною занепокоєння користувачів соціальних мереж, які подумали, що поповнення карток стане недоступним. Проте виявилось, що тимчасова відсутність сервісу була пов’язана з оновленням програмного забезпечення. Про це повідомляє пресслужба EasyPay.

В четвер, 16 березня, в платіжних терміналах EasyPay з головного екрану зник сервіс monobank.
Фото: пресслужба EasyPay

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«Дійсно сервіс monobank не працював в терміналах EasyPay 16 березня в період з 00:00 до 06:00. Вночі ми запустили оновлення програмного забезпечення мережі по всій Україні, щоб додати новий функціонал в роботу сервісу ― ми активували NFC-технологію останнього покоління, яка передає дані зі смартфона на термінал EasyPay», — заявив головний виконавчий директор EasyPay Олексій Авраменко.

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Авторизація через Apple Pay або Google Pay

За його словами, користувачі тепер можуть миттєво авторизуватися в терміналі за допомогою Apple Pay або Google Pay ― необхідно просто вибрати картку monobank для поповнення та піднести до NFC-зчитувача.

Ліміт поповнення картки monobank

Також збільшено ліміт поповнення картки monobank для авторизованих користувачів до 30 тис. грн без комісії (згідно чинних вимог НБУ до здійснення платежів і переказу коштів та ідентифікації клієнтів).

«Сервіс вже працює в оновленому режимі скрізь, тому немає про що перейматись і можна спокійно поповнювати картку», ― додав Авраменко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
dvded .
dvded .
17 березня 2023, 13:17
#
Кого-то интересуют так эти терминалы?
Народ получает наличку в конверте и тащит ее в моно через терминал?
+
+56
Ivan834
Ivan834
17 березня 2023, 13:46
#
Ощущение что мы с вами в разных мирах живем. Огромное количество людей пополняет моно в терминалах, очереди стоят.
+
0
sultepronit
sultepronit
17 березня 2023, 14:17
#
Толку з монобанку зараз мало. Я на карту пумб кидаю. Регулярно. Хороший термінал. Майже не глючить, на відміну від ряду конкурентів.
Задумайтесь, ці термінали з обслуговуванням коштують шалених грошей. А стоять повсюди. А отже, окуповуються. Тому вони точно багато-кого цікавлять.
+
+53
Barrs
Barrs
17 березня 2023, 13:38
#
Чому нема позначки «Реклама»?

«Дійсно сервіс monobank не працював в терміналах EasyPay 16 березня в період з 00:00 до 06:00

Ви в Україні живите, чи де?
Хто у комендантську годину бiгає щоб скористатися термiналом???
+
+30
nikolapoltava
nikolapoltava
17 березня 2023, 14:15
#
Написали, що Easy Pay поповнення без комісії. Поповнив на 50, взяло 10 комісії. Моно обіцяв повернути комісію через три робочі дні. Вже пройшло 5. Мелочь, а осадок остался).
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