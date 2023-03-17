В четвер, 16 березня, в платіжних терміналах EasyPay з головного екрану зник сервіс monobank. Це стало причиною занепокоєння користувачів соціальних мереж, які подумали, що поповнення карток стане недоступним. Проте виявилось, що тимчасова відсутність сервісу була пов’язана з оновленням програмного забезпечення. Про це повідомляє пресслужба EasyPay.
Зникнення monobank з терміналів EasyPay. В компанії пояснили причину
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«Дійсно сервіс monobank не працював в терміналах EasyPay 16 березня в період з 00:00 до 06:00. Вночі ми запустили оновлення програмного забезпечення мережі по всій Україні, щоб додати новий функціонал в роботу сервісу ― ми активували NFC-технологію останнього покоління, яка передає дані зі смартфона на термінал EasyPay», — заявив головний виконавчий директор EasyPay Олексій Авраменко.
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Авторизація через Apple Pay або Google Pay
За його словами, користувачі тепер можуть миттєво авторизуватися в терміналі за допомогою Apple Pay або Google Pay ― необхідно просто вибрати картку monobank для поповнення та піднести до NFC-зчитувача.
Ліміт поповнення картки monobank
Також збільшено ліміт поповнення картки monobank для авторизованих користувачів до 30 тис. грн без комісії (згідно чинних вимог НБУ до здійснення платежів і переказу коштів та ідентифікації клієнтів).
«Сервіс вже працює в оновленому режимі скрізь, тому немає про що перейматись і можна спокійно поповнювати картку», ― додав Авраменко.
Коментарі - 5
Народ получает наличку в конверте и тащит ее в моно через терминал?
Задумайтесь, ці термінали з обслуговуванням коштують шалених грошей. А стоять повсюди. А отже, окуповуються. Тому вони точно багато-кого цікавлять.
«Дійсно сервіс monobank не працював в терміналах EasyPay 16 березня в період з 00:00 до 06:00
Ви в Україні живите, чи де?
Хто у комендантську годину бiгає щоб скористатися термiналом???