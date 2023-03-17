За січень-лютий 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 411,1 млрд грн. У лютому видатки становили 227,2 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 березня 2023 року, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Видатки загального фонду держбюджету за два місяці сягнули 411 мільярдів
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У структурі видатків найбільше спрямовано:
189 млрд грн (у лютому — 98,4 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 46% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-лютий 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 148,7 млрд грн (у лютому — 76,9 млрд грн).
99,3 млрд грн (у лютому — 62,2 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 24,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 70,6 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
- 20,7 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
87,3 млрд грн (у лютому — 42,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 45,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 31,2 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
19,4 млрд грн (у лютому — 9,9 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 4,7% від загального обсягу;
12,6 млрд грн (у лютому — 12,1 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 3,1% від загального обсягу.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що із держбюджету на соцвиплати за два місяці спрямували 76,5 млрд грн.
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