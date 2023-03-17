Видатки загального фонду держбюджету за два місяці сягнули 411 мільярдів

За січень-лютий 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 411,1 млрд грн. У лютому видатки становили 227,2 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 березня 2023 року, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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У структурі видатків найбільше спрямовано:

189 млрд грн (у лютому — 98,4 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 46% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-лютий 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 148,7 млрд грн (у лютому — 76,9 млрд грн).

99,3 млрд грн (у лютому — 62,2 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 24,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

70,6 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

20,7 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

87,3 млрд грн (у лютому — 42,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

45,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

31,2 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

19,4 млрд грн (у лютому — 9,9 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 4,7% від загального обсягу;

12,6 млрд грн (у лютому — 12,1 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 3,1% від загального обсягу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що із держбюджету на соцвиплати за два місяці спрямували 76,5 млрд грн.