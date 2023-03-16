Із держбюджету на соцвиплати за два місяці спрямували 76,5 мільярда

«У січні-лютому 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 76,5 млрд грн, зокрема у лютому — 39,9 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 45,3 млрд грн були спрямовані на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у лютому — 22,7 млрд грн.

На 16,7 млрд грн був профінансований соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у лютому — 9,2 млрд грн.

На підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій направлені 10,6 млрд грн, із них у лютому — 6 млрд грн.

На соціальний захист дітей та сім'ї спрямовані 3,9 млрд грн, із них у лютому — 2 млрд грн.

На соціальний захист осіб з інвалідністю направили 17,5 млн грн, із них у лютому — 9,1 млрд грн.