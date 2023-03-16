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16 березня 2023, 19:07 Читать на русском

Європарламент проголосував за ухвалення остаточного закону про цифрові гаманці

Європейський парламент проголосував за схвалення пропозиції щодо системи цифрової ідентифікації в країнах Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Європейський парламент проголосував за схвалення пропозиції щодо системи цифрової ідентифікації в країнах Європейського Союзу.
Фото: pixabay.com

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«За» проголосували 418 депутатів, «проти» — 103, утрималися 24.

Відповідно до закону ЄС про цифрові гаманці, громадяни зможуть отримувати доступ до державних послуг зі своїми цифровими гаманцями.

Захист конфіденційності користувачів буде забезпечений доказом із нульовим розголошенням (ZK-доказ). Як важливий механізм конфіденційності, ZK-доказ дозволяє користувачам перевіряти своє місцезнаходження, не розкриваючи свою особисту інформацію.

«Це також дасть користувачам повний контроль над своїми даними і дозволить їм вирішувати, якою інформацією ділитися і з ким», — йдеться у повідомленні.

Наступні кроки

За словами законодавців, після схвалення на пленарному засіданні Рада ЄС тепер готова негайно розпочати обговорення остаточної форми законодавства.

Позиція парламенту в ході переговорів ґрунтуватиметься на поправках, ухвалених Комітетом з промисловості, досліджень та енергетики у лютому.

Представлена в червні 2021 року законодавча пропозиція щодо eID спрямована на створення «європейської цифрової ідентифікації» та спеціального цифрового гаманця для громадян та підприємств у ЄС.

Європейський гаманець цифрової ідентифікації дозволить фізичним та юридичним особам в ЄС зберігати ідентифікаційні дані, такі як імена та адреси, а також оцифровані документи, включаючи дані про банківські рахунки, свідоцтва про народження, дипломи та інші документи для транскордонного використання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+56
bonv
bonv
16 березня 2023, 19:30
#
Це також дасть ВЛАДІ А НЕ користувачам ЗДІЙСНЮВАТИ повний контроль над ВАШИМИ даними:)
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0
gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:52
#
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