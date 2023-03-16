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16 березня 2023, 16:53 Читать на русском

Як змінився попит на вживані автомобілі в Україні — дослідження

На початку 2023 року українці шукають вживані авто в Інтернеті понад 700 тис. разів на місяць, вказуючи цей фактор у рядку пошуку безпосередньо. Саме вживані автомобілі складають 8,22% усього попиту на авто. В кількісному виразі це дорівнює 8,75 млн пошуків на місяць. Такі дані опублікували в компанії СкупАвто.

На початку 2023 року українці шукають вживані авто в Інтернеті понад 700 тис. разів на місяць, вказуючи цей фактор у рядку пошуку безпосередньо.
Фото: pixabay.com

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Навіть під час повномасштабного вторгнення люди продовжують шукати та купувати авто б/в. Але ринок зазнав суттєвих змін. Зміна попиту на вживані авто протягом останніх чотирьох років, відображена на графіку.

Початок повномасштабного вторгнення зменшив попит на авто вдвічі в порівнянні з попередніми періодами. Оскільки автомобілі не є товарами першої необхідності, на деякий час їми майже взагалі перестали цікавитися.

Зростання попиту

Проте вже у квітні 2022 року, тобто за місяць, кількість запитів, зв’язаних з вживаними автомобілями стрімко зросла до рекордних 1,8 млн пошуків на місяць. Імовірно це пов’язано з тим, що у квітні була найбільша потреба в авто для власної мобільності населення, та з пошуком транспорту для ЗСУ.

Також зростанню попиту сприяло нульове розмитнення, яке було запроваджене з квітня по липень. Після того, як льготний період закінчився, попит на вживані автівки поступово знизився.

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Що шукають

Найчастіше українці шукають вживані авто з США. Але цей тренд поступово спадає. За чотири роки він знизився на 52% (у середньому з 90 тис. до 43 тис. пошуків на місяць). Навіть до початку воєнних дій, в січні 2022 року він був значно менший, ніж в січні 2020 року.

Також за чотири роки знизився інтерес на авто з Польщі на 34% (зі 63 тис. до 41 тис. запитів на місяць). Винятком стало тимчасове зростання попиту на авто в Європі, що припало на квітень 2022 року.

Найімовірніше це зростання було пов’язане з тим, що з Польщі можна найшвидше пригнати авто через територіальну близькість та просту процедуру переоформлення.

Ще більше зниження попиту в українців відбулося щодо авто з Литви — за чотири роки кількість запитів впала на 68% (зі 84 тис. до 27 тис. запитів на місяць).

Як видно на графіку лідер імпорту США втратив половину запитів через війну та закриття портів й порівнявся з країнами Європи — Польщею та Німеччиною. Наразі попит на авто з різних країн не має суттєвих відмінностей.

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Попит на авто за брендами

За січень 2023 року обсяг попиту на вживані авто з уточненням бренду склав 67,6 тис. запитів.

Лідером залишаються автомобілі ВАЗ, хоч попит і знизився на 55% за 4 роки (з 20 тис. до 9 тис.). Це найбільше падіння попиту в абсолютному значенні. Проте найбільше за ці 4 роки втратив бренд Daewoo: — 63% (з 4,6 тис. до 1,7 тис. запитів на місяць).

Навпаки найбільший ріст серед брендів вживаних авто показали Volvo (+288%), що піднявся з 40 місця за популярністю на 30.

Протягом останніх 4 років попит на іномарки поступово зростав аж до повномасштабної війни. Наразі кількість запитів з уточненням бренду приблизно така ж як і у лютому 2019.

Прогноз

«Можна припустити, що попит на автівки європейського виробництва буде й надалі зростати, а автомобілі на кшталт ВАЗ та Daewoo поступово будуть втрачати свої позиції», — йдеться в повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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0
Abramon
Abramon
16 березня 2023, 18:10
#
Особисто для мене США був найкращий варіант. Не скручені автівки з малими пробігами. Європа -це великі пробіги, а якщо з Литви там трупи. Місцеві бариги знають, що в Україну піде все барахло і його куплять ті чи інші.
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0
vietcong1965
vietcong1965
16 березня 2023, 18:55
#
По америкосам все как вы любите! Пробег не скрутили, зато успели передок по лобовое стекло снести А потом этот биток, на стапеле растянули кое-как, немножко имитации точечной сварки(если захотят заморачиваться) Потом нацепили тайванский капот, бампер, фары, телевизор с крыльями. После — вставили подушки безопасности и поменяли торпеду… И вперед — навстречу с новым владельцем!
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0
sysmitsu
sysmitsu
16 березня 2023, 19:11
#
Це якщо ще пощастить, бо можуть топляка втюхати. Вже навчилися гарно маскувати і на площадках в США. А потім стільки сюрпризів по електроніці вилізе… Особливо враховуючи що майже вся проводка йде по підлозі автомобіля, як і блоки керування.
+
0
Abramon
Abramon
16 березня 2023, 20:55
#
В цьому питанні треба розбиратись. Краще не купувати авто з США, якщо не розумієш в цьому нічого.
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+30
bonv
bonv
16 березня 2023, 19:18
#
Електромобілі в тренді:)
+
+15
bonv
bonv
16 березня 2023, 19:19
#
А вази-тази то дєрьмове минуле…
+
0
Сергій Т
Сергій Т
16 березня 2023, 21:15
#
Нічого не написали про китайські авто. А їх дуже багато.
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+15
Козак UA
Козак UA
16 березня 2023, 21:44
#
Тому, що на це б.у. «сміття» ніхто не звертає уваги…
🙂
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0
gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:53
#
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