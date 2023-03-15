Moody's погіршило до негативного прогноз щодо банківської системи США

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило свій прогноз по всій банківській системі США зі стабільного до негативного, випливає з доповіді агентства, наводить CNBC .

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз Moody's

«Ми змінили наш прогноз щодо банківської системи США зі стабільного на негативний, щоб відобразити швидке погіршення операційного середовища після відтоку депозитів із Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank та Signature Bank (SNY), а також банкрутства SVB та SNY», — йдеться у повідомленні.

Згідно з доповіддю, Moody's вважає, що зниження довіри інвесторів, зокрема, відбивається на ризиках управління активами американських банків. Ці ризики посилюються підвищенням відсоткові ставки Федеральної резервної системи (ФРС).

Агентство зазначає, що ризики зберігаються, незважаючи на обіцянки уряду виплатити компенсації клієнтам збанкрутілих банків.

Moody's очікує, що тиск на грошово-кредитну політику США продовжиться, доки інфляція не повернеться до цільового діапазону ФРС.

За даними агентства, американські банки стикаються з різким надлишком депозитів на тлі фіскального стимулювання, що виник під час пандемії COVID-19, а також низьких ставок. Деякі банки, зазначає агентство, вклали ці депозити у цінні папери з фіксованим доходом, які втратили ціну після підвищення ставки ФРС. Це спричинило значних збитків.

Банкопад у США

Материнська компанія Silvergate Bank — одного з найбільших банків США, які працюють з криптовалютою — оголосила про згортання операцій та ліквідацію банку 9 березня. Після цього проблеми почалися у Silicon Valley Bank — він оголосив про банкрутство 10 березня. Це 16-й за величиною банк США, орієнтований на стартапи. Його банкрутство стало найбільшим із часів кризи 2008 року.

За інформацією Reuters, акціонери SVB вже подали позов про шахрайство до материнської компанії банку — SVB Financial Group.

Читайте: Байден про крах Signature Bank та SVB: США захистять банківську систему

Пізніше через системні ризики Signature Bank також виявився закритим. Президент США Джо Байден пообіцяв, що керівництво збанкрутілих банків буде звільнено та притягнуто до відповідальності, а заходи нагляду та регулювання щодо банківського сектора посилені.