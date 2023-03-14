Курс біткоїну оновив максимум за три тижні

Вранці 14 березня курс біткоїна піднявся вище за $24,8 тис. і оновив максимум за три тижні. Вперше з 21 лютого вартість першої криптовалюти досягла позначки $24,82 тис., вона зросла за добу на 9,7%. За даними CoinGecko, актив торгується на рівні $24,418 тис.

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Як змінився курс

Ethereum також оновив максимум з 21 лютого, перевищивши позначку $1,7 тис. За добу він подорожчав на 5,1%, ціна альткоїну коливається близько позначки $1,68 тис.



Загальна ринкова капіталізація криптовалюту за минулі 24 години зросла на 5,8% до $1,12 трлн. Частка біткоїна на ринку становить 41,87%, Ethereum — 18,16%, третім йде Tether (USDT) з показником на рівні 6,57%.

Провідні альткоїни також показали зростання цін: Polygon (MATIC) подорожчав на 4,4%, до $1,18, ціна Cardano (ADA) піднялася на 2,3%, до $0,34, Solana (SOL) зросла на 4,5 % до $20,43.



Активне зростання курсів криптовалют розпочалося ввечері 13 березня, після виступу президента США Джо Байдена, що стосувався банкрутств американських банків Silvergate Bank, Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Після закінчення промови Байдена ціна BTC піднялася за дві години із $22,1 тис. до $24,4 тис.



На тлі зростання курсів криптовалют за добу було ліквідовано позиції трейдерів на $215 млн. За даними Coinglass, найбільше примусових закриттів припало на пари з біткоіном — $104,3 млн, потім йде Ethereum зі збитками на $53,2 млн. На третьому місці — Conflux (CFX), що показала найбільше добове зростання у ціні (на 28,8%) серед топ-100 криптовалют із капіталізації. Сума ліквідованих позицій у CFX становила $5,9 млн.