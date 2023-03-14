Курс біткоїну оновив максимум за три тижні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 березня 2023, 13:04 Читать на русском

Курс біткоїну оновив максимум за три тижні

Вранці 14 березня курс біткоїна піднявся вище за $24,8 тис. і оновив максимум за три тижні. Вперше з 21 лютого вартість першої криптовалюти досягла позначки $24,82 тис., вона зросла за добу на 9,7%. За даними CoinGecko, актив торгується на рівні $24,418 тис.

Вранці 14 березня курс біткоїна піднявся вище за $24,8 тис. і оновив максимум за три тижні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився курс

Ethereum також оновив максимум з 21 лютого, перевищивши позначку $1,7 тис. За добу він подорожчав на 5,1%, ціна альткоїну коливається близько позначки $1,68 тис.

Загальна ринкова капіталізація криптовалюту за минулі 24 години зросла на 5,8% до $1,12 трлн. Частка біткоїна на ринку становить 41,87%, Ethereum — 18,16%, третім йде Tether (USDT) з показником на рівні 6,57%.

Реєструйся на Binance, виконай умови та отримай $300

Провідні альткоїни також показали зростання цін: Polygon (MATIC) подорожчав на 4,4%, до $1,18, ціна Cardano (ADA) піднялася на 2,3%, до $0,34, Solana (SOL) зросла на 4,5 % до $20,43.

Активне зростання курсів криптовалют розпочалося ввечері 13 березня, після виступу президента США Джо Байдена, що стосувався банкрутств американських банків Silvergate Bank, Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Після закінчення промови Байдена ціна BTC піднялася за дві години із $22,1 тис. до $24,4 тис.

На тлі зростання курсів криптовалют за добу було ліквідовано позиції трейдерів на $215 млн. За даними Coinglass, найбільше примусових закриттів припало на пари з біткоіном — $104,3 млн, потім йде Ethereum зі збитками на $53,2 млн. На третьому місці — Conflux (CFX), що показала найбільше добове зростання у ціні (на 28,8%) серед топ-100 криптовалют із капіталізації. Сума ліквідованих позицій у CFX становила $5,9 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 14:31
#
Надо подняться чтоб упасть камнем в низ.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами