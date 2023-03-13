Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам АТ «Банк Форвард» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, а також за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Фонд гарантування почав виплати вкладникам Форвард Банку
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Як повідомляє пресслужба Фонду, вкладникам відшкодують кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого.
Вклади в іноземній валюті відшкодовуватимуть у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 7 лютого.
Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Читайте: НБУ визнав неплатоспроможним Форвард Банк
Нагадаємо
8 лютого Національний банк визнав неплатоспроможним Форвард Банк, який належить росіянину Рустаму Таріко.
Джерело: Мінфін
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