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13 березня 2023, 14:50 Читать на русском

Фонд гарантування почав виплати вкладникам Форвард Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам АТ «Банк Форвард» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, а також за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам АТ «Банк Форвард» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, а також за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

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Як повідомляє пресслужба Фонду, вкладникам відшкодують кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуватимуть у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 7 лютого.

Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Читайте: НБУ визнав неплатоспроможним Форвард Банк

Нагадаємо

8 лютого Національний банк визнав неплатоспроможним Форвард Банк, який належить росіянину Рустаму Таріко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
kosmos
kosmos
13 березня 2023, 16:52
#
Сегодня в Укргазбанке в Харькове на Полтавском шляхе, получила без очередей и заставления открыть карту и стать клиентом банка.
+
0
finlife7
finlife7
13 березня 2023, 17:48
#
Таскомбанк, Київ, вул. Льва Толстого 8, отримав виплату без черги. Рекомендую.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 березня 2023, 18:28
#
Очень,очень плохо,что приложение форварда сразу отключили.
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0
1954 P
1954 P
13 березня 2023, 19:25
#
Так всегда. А чем плохо?
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 березня 2023, 11:00
#
Нет возможности посмотреть балансы для сверки с фондом гарантирования.
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