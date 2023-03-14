Акції американського First Republic Bank впали на 78% за день

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 березня 2023, 10:15 Читать на русском

Акції американського First Republic Bank впали на 78% за день

13 березня акції американського First Republic Bank за день опустилися більш як на 78%. На мінімумі за день цінні папери торгувалися по $17,55, що на 78,5% менше за ціну закриття минулої торгової сесії. Про це йдеться у даних біржі Nasdaq.

13 березня акції американського First Republic Bank за день опустилися більш як на 78%.
Фото: ft.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До вечора 13 березня акції First Republic частково відіграли падіння та коштували $30,69, дешевшаючи на 62,46% до минулого закриття.

Що відбувалося з акціями

Акції банку почали знижуватися ще минулого тижня через побоювання інвесторів, що проблеми, які призвели до краху Silicon Valley Bank (SVB), поширяться і на інших гравців галузі.

У неділю, 12 березня, First Republic повідомив, що отримав додаткове фінансування через JPMorgan та Федрезерв, забезпечивши доступ до коштів на загальну суму $70 млрд.

Ліквідність банку зміцнилася, але реальна проблема для галузі полягає в тому, що існує криза впевненості в стабільності депозитів, заявив Reuters глава відділу досліджень банків США в KBW Крістофер МакГратті.

Незважаючи на грошові вливання, інвестбанк Raymond James двічі знизив рейтинг акцій First Republic, наголошуючи на ризику відтоку депозитів, з яким банк стикається через паніку великих вкладників після закриття SVB, зазначає агентство.

Читайте: Байден про крах Signature Bank та SVB: США захистять банківську систему

Нагадаємо

Регулятор у Каліфорнії закрив орієнтований на роботу зі стартапами Silicon Valley Bank 11 березня. Це стало найбільшим банківським крахом у США з часів фінансової кризи 2008 року. Тоді крах зазнав банк Washington Mutual, що спровокувало глобальну кризу, писало Reuters.

13 березня влада США вирішила закрити другий великий банк — нью-йоркський Signature Bank. Клієнти почали забирати гроші з банку на тлі проблем SVB.

Після краху SVB та Signature Bank президент США Джо Байден пообіцяв посилити регулювання банківської сфери. Він запевнив, що банківська система США у безпеці, а винні у тому, що трапилося, будуть притягнуті до відповідальності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 березня 2023, 10:34
#
Подскажите, как их купить? Есть у нас инструменты, кто в курсе?
+
0
Alpenstein
Alpenstein
14 березня 2023, 10:42
#
Через будь-якого закордонного брокера, до якого у вас є доступ (наприклад IB). Тікер FRC
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами