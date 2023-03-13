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13 березня 2023, 15:15 Читать на русском

JPMorgan може придбати власника збанкрутілого Silicon Valley Bank

JPMorgan Chase & Co та PNC Financial Service Group ведуть переговори про придбання SVB Financial Group, якій належав Silicon Valley Bank, пише Axios із посиланням на джерела.

JPMorgan Chase & Co та PNC Financial Service Group ведуть переговори про придбання SVB Financial Group, якій належав Silicon Valley Bank, пише Axios із посиланням на джерела.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУгода передбачає виключення банківського підрозділу Silicon Valley Bank, який зараз перебуває під контролем влади США.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Угода передбачає виключення банківського підрозділу Silicon Valley Bank, який зараз перебуває під контролем влади США.

Apollo Management і Morgan Stanley також беруть участь у переговорах. Apollo, зокрема, зацікавлена у фінансуванні угоди або придбанні частини бізнесу збанкрутілого банку.

SVB отримав відсотки від PNC і Royal Bank of Canada, але минулими вихідними регулювальні органи США оголосили заявки на купівлю прогорілого кредитора.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) оголосила крайній термін подання заявок на купівлю збанкрутілого банку 12 березня.

Читайте: Влада США не рятуватиме збанкрутілий банк Silicon Valley Bank

Нагадаємо

Silicon Valley Bank був 16-м за розміром США. Регулятор у Каліфорнії раніше закрив банк через фінансові проблеми, а Банк Англії вирішив попросити суд про банкрутство британської «дочки» банку.

Крах SVB — найбільший з фінансової кризи 2008 року, писав Reuters.

Читайте: Порятунок британської філії Silicon Valley Bank: HSBC купив підрозділ за 1 фунт

Джерело: Мінфін
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