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13 березня 2023, 13:11 Читать на русском

Порятунок британської філії Silicon Valley Bank: HSBC купив підрозділ за 1 фунт

HSBC придбала за 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого Silicon Valley Bank, рятуючи ключового кредитора технологічних стартапів у Великій Британії. Про це пише Reuters.

HSBC придбала за 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого Silicon Valley Bank, рятуючи ключового кредитора технологічних стартапів у Великій Британії.
Фото: reuters.com

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Порятунок підрозділу

Філія SVB UK виділена з американської групи, і HSBC повідомила, що активи та зобов'язання материнської компанії виключені з угоди.

Після оголошення про купівлю Банк Англії випустив заяву, в якій наголосив, що британська банківська система стабільна.

«Жодні інші банки в Британії не зазнали прямих матеріальних наслідків від цих дій або від (закриття) материнського банку SVB у США. Більш широка банківська система, як і раніше, у безпечному, здоровому стані і добре капіталізована», — повідомив центробанк.

Нагадаємо

Silicon Valley Bank був 16-м за розміром США. Регулятор у Каліфорнії раніше закрив банк через фінансові проблеми, а Банк Англії вирішив попросити суд про банкрутство британської «дочки» банку.

Крах SVB — найбільший з фінансової кризи 2008 року, писав Reuters.

Як з'ясувало агентство, порушеним катастрофою банку компаніям допомагає, зокрема гендиректор компанії OpenAI, яка розробляє чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, Сем Альтман із власних грошей.

Джерело: Мінфін
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