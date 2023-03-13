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13 березня 2023, 9:29 Читать на русском

Влада США не рятуватиме збанкрутілий банк Silicon Valley Bank

Влада США не рятуватиме збанкрутілий банк Silicon Valley Bank, який регулятор у Каліфорнії вирішив закрити. Про це в інтерв'ю CBC News заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

Влада США не рятуватиме збанкрутілий банк Silicon Valley Bank, який регулятор у Каліфорнії вирішив закрити.

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Що кажуть у Мінфіні США

«Під час фінансової кризи [2008 року] були інвестори та власники системних великих банків, які були врятовані. І були проведені реформи, які означають, що ми не маємо наміру робити це знову. Але ми дбаємо про вкладників і намагаємося задовольнити їхні потреби», — зазначила Йеллен.

Міністр фінансів США повідомила, що на вихідних розробляла разом із банківськими регуляторами відповідний план управління ситуацією, що виникла. Вона відмовилася повідомити конкретні деталі, але наголосила, що американська банківська система надійна, стійка та добре капіталізована.

Коли обрушується такий великий банк, як Silicon Valley Bank, з мільярдами доларів на рахунках, це викликає занепокоєння, зазначила Йеллен.

Серед вкладників банку багато представників малого бізнесу, які залежать від доступу до своїх коштів, щоб оплачувати рахунки та платити зарплату десяткам тисяч людей у всій країні, заявила міністр фінансів.

Влада усвідомлює труднощі, з якими зіткнуться вкладники, і це є предметом серйозної стурбованості, додала вона. Йєллен пов'язала проблеми SVB з підвищенням базової ставки США: через це активи банку, багато з яких — це урядові облігації та іпотечні папери, втратили вартість, заявила міністр.

Влада Великобританії працює над тим, щоб убезпечити місцеві технологічний та медико-біологічний сектори від наслідків катастрофи банку та його британської «дочки», заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, його цитує Bloomberg.

Уряд Великобританії не бачить системної загрози для усієї банківської сфери, зазначив Сунак. Раніше міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант заявив, що уряд надасть підтримку постраждалим клієнтам банку, щоб вони могли платити працівникам зарплату та виконувати інші зобов'язання. Команда Сунака відносно спокійно дивиться на ситуацію і розраховує, що її буде улагоджено швидко, зазначило обізнане джерело Bloomberg.

Нагадаємо

Silicon Valley Bank був 16-м за розміром США. Регулятор у Каліфорнії раніше закрив банк через фінансові проблеми, а Банк Англії вирішив попросити суд про банкрутство британської «дочки» банку.

Крах SVB — найбільше з фінансової кризи 2008 року, писав Reuters.

Як з'ясувало агентство, порушеним катастрофою банку компаніям допомагає, зокрема гендиректор компанії OpenAI, яка розробляє чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, Сем Альтман із власних грошей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 9:39
#
Але ми дбаємо про вкладників — так і має бути!
+
0
yarg
yarg
13 березня 2023, 9:47
#
Там уже куча побочки… Стейблкоины оказались не обеспечены долларами и рухнули и т. п.
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