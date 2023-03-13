Стейблкоїн USDC втратив привʼязку до долара

USDC втратив привʼязку до долара і на момент написання матеріалу торгується в ціні близько $0,99, хоча в моменті просідання складало і близько $0,88 за токен, пише AIN.

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Що трапилося

Емітентом стейблкоїна USDC є компанія Circle. У компанії було більше $40 млрд, які і були забезпеченням для USDC. Частково ці гроші були розміщені на банківських рахунках, частково — задіяні у інших фінансових інструментах, доступних на ринку.

Проблеми стались 10 березня. Саме у цей день стало відомо, щоу США впав банк з топ-20 — Silicon Valley Bank.

Як пише видання, $3,3 млрд з $40 млрд Circle лежали саме на банківських рахунках Silicon Valley Bank. Чи зможе компанія повернути ці гроші — незрозуміло. Важливо також, що сума у $3,3 млрд — це більше 20% готівки, у якій були гроші Circle під забезпечення USDC.

Оскільки компанія втратила значну частину коштів під забезпечення і відбулась відвʼязка курсу і 1 USDT тепер не дорівнює $1.

Постраждав і проєкт DAI, велика частина забезпечення якого — USDC: курс також опустився до $0.9.

Що буде далі і як проєкт вирішуватиме проблеми — поки невідомо. Річ у тім, що частково готівка Circle також лежить у іншому банку під назвою Signature, якому пророкують великі проблеми у найближчому майбутньому.

Додатково тиск на стейблкоїн чинить і активність учасників ринку, які починають масово скидати, нехай і з дисконтом у кілька центів, USDC та DAI, бажаючи зберегти хоча б якісь реальні гроші.

В USDT, який мужньо проходить цю кризу і друге банкрутство банку за останній тиждень, повідомляють, що не тримали кошти у SVB, курс залишається стабільним.

Що таке USD coin

USD Coin (USDC) — це цифровий долар. Він відноситься до категорії стейблкоїнів, які є криптовалютами, прив'язаними до іншого активу. Активом USD Coin є долар США, а 1 USDC призначений для підтримки вартості 1 долар.

Монети зберігаються на окремих рахунках фінансових установ, регульованих владою США. Такі рахунки засвідчені (тобто офіційно підтверджені) незалежними бухгалтерськими фірмами. На відміну від звичайних доларів США, для USD Coin не потрібний банківський рахунок. При цьому вам не потрібно жити в певній країні. Відправляти USD Coin по всьому світу можна за дуже низькою ціною та всього за кілька хвилин.