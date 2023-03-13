Стейблкоїн USDC втратив привʼязку до долара

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 березня 2023, 10:16 Читать на русском

Стейблкоїн USDC втратив привʼязку до долара

USDC втратив привʼязку до долара і на момент написання матеріалу торгується в ціні близько $0,99, хоча в моменті просідання складало і близько $0,88 за токен, пише AIN.

USDC втратив привʼязку до долара і на момент написання матеріалу торгується в ціні близько $0,99, хоча в моменті просідання складало і близько $0,88 за токен, пише AIN.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо трапилосяЕмітентом стейблкоїна USDC є компанія Circle.
Фото: forbes.com

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що трапилося

Емітентом стейблкоїна USDC є компанія Circle. У компанії було більше $40 млрд, які і були забезпеченням для USDC. Частково ці гроші були розміщені на банківських рахунках, частково — задіяні у інших фінансових інструментах, доступних на ринку.

Проблеми стались 10 березня. Саме у цей день стало відомо, щоу США впав банк з топ-20 — Silicon Valley Bank.

Як пише видання, $3,3 млрд з $40 млрд Circle лежали саме на банківських рахунках Silicon Valley Bank. Чи зможе компанія повернути ці гроші — незрозуміло. Важливо також, що сума у $3,3 млрд — це більше 20% готівки, у якій були гроші Circle під забезпечення USDC.

Оскільки компанія втратила значну частину коштів під забезпечення і відбулась відвʼязка курсу і 1 USDT тепер не дорівнює $1.

Постраждав і проєкт DAI, велика частина забезпечення якого — USDC: курс також опустився до $0.9.

Що буде далі і як проєкт вирішуватиме проблеми — поки невідомо. Річ у тім, що частково готівка Circle також лежить у іншому банку під назвою Signature, якому пророкують великі проблеми у найближчому майбутньому.

Додатково тиск на стейблкоїн чинить і активність учасників ринку, які починають масово скидати, нехай і з дисконтом у кілька центів, USDC та DAI, бажаючи зберегти хоча б якісь реальні гроші.

В USDT, який мужньо проходить цю кризу і друге банкрутство банку за останній тиждень, повідомляють, що не тримали кошти у SVB, курс залишається стабільним.

Що таке USD coin

USD Coin (USDC) — це цифровий долар. Він відноситься до категорії стейблкоїнів, які є криптовалютами, прив'язаними до іншого активу. Активом USD Coin є долар США, а 1 USDC призначений для підтримки вартості 1 долар.

Монети зберігаються на окремих рахунках фінансових установ, регульованих владою США. Такі рахунки засвідчені (тобто офіційно підтверджені) незалежними бухгалтерськими фірмами. На відміну від звичайних доларів США, для USD Coin не потрібний банківський рахунок. При цьому вам не потрібно жити в певній країні. Відправляти USD Coin по всьому світу можна за дуже низькою ціною та всього за кілька хвилин.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 10:19
#
Не той цифровий бакс:)))
+
+25
Bischof
Bischof
13 березня 2023, 10:26
#
Опора на банки и банковскую систему — серьезный риск для крипты, как оказалось =D
+
0
yarg
yarg
13 березня 2023, 11:02
#
Ну так крипта же создавалась как альтернатива банкам. А оказалось что без банков она — не жилец.
+
+15
Bischof
Bischof
13 березня 2023, 11:15
#
Какая крипта? Стейблкойн типа USDC?))
+
+29
mantis05
mantis05
13 березня 2023, 10:39
#
Купил по 0.9 пару дней назад, слил сегодня 0.99, спасибо оленям что паникуют)
+
0
yarg
yarg
13 березня 2023, 11:12
#
Криптуны паникуют с рождения. Они — боги паники.
+
+45
mantis05
mantis05
13 березня 2023, 21:39
#
Так и живу с 2016. Спасибо им за это. Как-то считал сколько биток хоронили, на 50 каком-то разе забил
+
+44
bonv
bonv
13 березня 2023, 11:02
#
USDT рулить:))
+
0
1112VFRFH
1112VFRFH
13 березня 2023, 21:24
#
,.для підтримки вартості в 1 долар'',ви ж,мінфіне,написали без прийменника-,в'' і це кардинально спотворює сенси
+
0
1112VFRFH
1112VFRFH
13 березня 2023, 21:26
#
Віноситься вітром!!!,Він належить до категорії стейблкоїнів''-українськаНЕрос
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами