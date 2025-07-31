Что происходит с первичкой в регионах: неожиданный лидер роста цен на жилье

Несмотря на военное положение и сложную экономическую ситуацию, рынок жилой недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. Девелоперы запускают новые проекты, а спрос на квадратные метры — как у покупателей, так и арендаторов — сохраняется. О ситуации на рынке недвижимости в течение первого полугодия 2025 года и ключевых тенденциях рассказала «Минфину» директор по развитию ЛУН Елена Унаньян.

Итоги первого полугодия

В первом полугодии 2025 года стартовало 104 новых жилых комплекса, что почти равно показателю за аналогичный период прошлого года (105 ЖК в 2024-м).

Однако меняется географическое распределение строительной активности:

Львов впервые обошел Киев по количеству новых ЖК — на 28% больше новых проектов.

Высокую динамику показали Киев и Киевская область — +22% к стартам новых проектов.

При этом в традиционно активных регионах, таких как Ивано-Франковская и Закарпатская области, зафиксирован спад темпов.

Один из самых положительных индикаторов — рост объемов введенного в эксплуатацию жилья.

«Мы видим рост ввода жилья — только в первом квартале 2025 года сдано почти 2 млн м². Это больше, чем в 2024 году», — отметила Унаньян.

Это свидетельствует о постепенном завершении ранее замороженных проектов и возвращении доверия к первичному рынку.

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Цены на первичку растут

Цены на новостройки в Украине продолжают расти, хотя рост неравномерный по регионам:

Одесса — лидер по темпам роста: +19% за полгода.

Николаев и Киевская область — по +8%.

Рост цен объясняется рядом факторов: удорожанием стройматериалов, девальвацией гривны, восстановлением инфраструктуры, а также стабильным спросом на качественное жилье.

Неожиданной стала тенденция на вторичном рынке жилья — в некоторых регионах цены на вторичное жилье превышают цены на первичное на 10−15%. Особенно отчетливая ситуация в Ужгороде, где разница достигает 46%.

«Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке — в Киеве, Львове и Ужгороде, где стоимость может достигать $65 тыс.», — подчеркнула Унаньян.

Это связано с высоким спросом на готовое жилье и ограниченным предложением в безопасных и привлекательных для жизни регионах.

Что происходит на рынке аренды жилья

Рынок аренды остается крайне чувствительным к внутренней миграции, связанной с факторами безопасности. Однако он доказал способность адаптироваться к новым условиям.

За первое полугодие 2025 года:

Киев — аренда выросла на +8%,

Одесса — +15%,

Львов почти без изменений.

Самые дорогие аренды — в Киеве и Ужгороде: до 19 тыс. грн/мес. за 1-комнатную квартиру.

«На фоне полномасштабного вторжения рынок аренды в Украине показал способность к адаптации — сегодня он нуждается в новых подходах и регулировании», — подчеркнула Елена.

Рынок жилья в Украине, невзирая на вызовы, продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность. Восстанавливаются проекты, растет объем вводимого жилья, девелоперы расширяют географию строительства, а арендный рынок требует новой модели взаимодействия.

Жилье — это уже не только квадратные метры. Это — часть стратегического процесса восстановления страны, формирования безопасного, доступного и современного жизненного пространства для украинцев.