Несмотря на военное положение и сложную экономическую ситуацию, рынок жилой недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. Девелоперы запускают новые проекты, а спрос на квадратные метры — как у покупателей, так и арендаторов — сохраняется. О ситуации на рынке недвижимости в течение первого полугодия 2025 года и ключевых тенденциях рассказала «Минфину» директор по развитию ЛУН Елена Унаньян.
Что происходит с первичкой в регионах: неожиданный лидер роста цен на жилье
Итоги первого полугодия
В первом полугодии 2025 года стартовало 104 новых жилых комплекса, что почти равно показателю за аналогичный период прошлого года (105 ЖК в 2024-м).
Однако меняется географическое распределение строительной активности:
- Львов впервые обошел Киев по количеству новых ЖК — на 28% больше новых проектов.
- Высокую динамику показали Киев и Киевская область — +22% к стартам новых проектов.
При этом в традиционно активных регионах, таких как Ивано-Франковская и Закарпатская области, зафиксирован спад темпов.
Один из самых положительных индикаторов — рост объемов введенного в эксплуатацию жилья.
«Мы видим рост ввода жилья — только в первом квартале 2025 года сдано почти 2 млн м². Это больше, чем в 2024 году», — отметила Унаньян.
Это свидетельствует о постепенном завершении ранее замороженных проектов и возвращении доверия к первичному рынку.
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Цены на первичку растут
Цены на новостройки в Украине продолжают расти, хотя рост неравномерный по регионам:
- Одесса — лидер по темпам роста: +19% за полгода.
- Николаев и Киевская область — по +8%.
Рост цен объясняется рядом факторов: удорожанием стройматериалов, девальвацией гривны, восстановлением инфраструктуры, а также стабильным спросом на качественное жилье.
Неожиданной стала тенденция на вторичном рынке жилья — в некоторых регионах цены на вторичное жилье превышают цены на первичное на 10−15%. Особенно отчетливая ситуация в Ужгороде, где разница достигает 46%.
«Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке — в Киеве, Львове и Ужгороде, где стоимость может достигать $65 тыс.», — подчеркнула Унаньян.
Это связано с высоким спросом на готовое жилье и ограниченным предложением в безопасных и привлекательных для жизни регионах.
Что происходит на рынке аренды жилья
Рынок аренды остается крайне чувствительным к внутренней миграции, связанной с факторами безопасности. Однако он доказал способность адаптироваться к новым условиям.
За первое полугодие 2025 года:
- Киев — аренда выросла на +8%,
- Одесса — +15%,
- Львов почти без изменений.
Самые дорогие аренды — в Киеве и Ужгороде: до 19 тыс. грн/мес. за 1-комнатную квартиру.
«На фоне полномасштабного вторжения рынок аренды в Украине показал способность к адаптации — сегодня он нуждается в новых подходах и регулировании», — подчеркнула Елена.
Рынок жилья в Украине, невзирая на вызовы, продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность. Восстанавливаются проекты, растет объем вводимого жилья, девелоперы расширяют географию строительства, а арендный рынок требует новой модели взаимодействия.
Жилье — это уже не только квадратные метры. Это — часть стратегического процесса восстановления страны, формирования безопасного, доступного и современного жизненного пространства для украинцев.
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