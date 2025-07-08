Земля подорожала до 52 тыс. грн за га: какие регионы предпочитают инвесторы

Четыре года назад Украина наконец-то отменила двадцатилетний запрет на торговлю землей. Какие результаты дала эта реформа землевладельцам и стране, говорится в исследовании КШЭ «Земельный рынок в Украине. Финальный аналитический обзор». «Минфин» выбрал главное.

После запуска рынка в 2021 г. темпы активности значительно выросли. Так, в 2021 г. заключено 10 тыс. сделок на 24 тыс. га, в 2022 г. — 45 тыс. сделок на 91 тыс. га. А уже в 2025 г. — 164 тыс. сделок на 228 тыс. га.

За пять лет функционирования рынка общая площадь передаваемой земли превысила 700 тыс. га, количество сделок выросло в 16 раз, а рынок стабилизировался и демонстрирует устойчивое развитие. Общая площадь земель, зарегистрированных в государственном земельном кадастре, составляет 44,9 млн га, из которых 33,0 млн га — это сельскохозяйственные земли.

Количество сделок купли-продажи — более 164 тыс.

Общая площадь перешедших в собственность земель: более 228 тыс. га.

Средняя стоимость 1 га — 45 тыс. грн.

Кто покупатель

В 2025 году на рынок вышли юридические лица. Они уже сформировали более трети объема покупок. И хотя опасения о массовой скупке земли в «одни руки» не оправдались, их влияние на рынок ощутимо — юрлица, по данным аналитиков, платят за 1 га в среднем на 17−47% больше, чем физические лица.

Более 80% покупателей — это именно фермеры, стремящиеся зафиксировать за собой обрабатываемый годами ресурс. Кстати, правительство стимулирует фермеров брать землю. Фонд частичного гарантирования кредитов фермерам помогает взять кредит под покупку земли. Программа «єОселя» для села в тестовом режиме позволяет молодым аграриям оформить жилье и землю в комплексе.

На вторичном рынке спекулятивного капитала пока мало — закон запрещает юридическим лицам покупать землю до 2030 г., а иностранцам — полностью.

Нотариальное удостоверение необязательно — сделки часто заключаются через «Дія.Центри».

Ограничение до 100 га на одно физлицо действует и дальше — до 2030 г.

Наследование упрощено, государственная регистрация — в электронной форме.

Сколько стоит земля

Если в 2021—2022 гг. рынок еще «качался», так сейчас эксперты говорят о формировании нового уровня — плато. Учитывая потери из-за оккупации и боевых действий, Украина уже вышла на показатели довоенного рынка.

Средняя стоимость гектара сельхозугодий в мае составила более 52 тыс. грн — это абсолютный максимум за всю историю открытого рынка. Более того, если считать в долларах, то и здесь украинская земля демонстрирует рост: более $1,3 тыс./га для «товарных» участков.

Общие цены на землю в 2025 году выросли на 5−7%, по сравнению с 2024 г. Специалисты прогнозируют дальнейшее повышение, но без скачков. А это значит, что стабильность цен позволяет прогнозировать доходы и планировать долгосрочные проекты.

Аренда тоже не отстает. Через «Prozorro.Продажи» с начала года в аренду передали уже тысячи гектаров коммунальных земель, а стоимость аренды бьет новые рекорды — до 14,6 тыс. грн/га. В некоторых регионах цена аренды превышает показатели даже до вторжения.

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Какие регионы самые популярные

Лидерами остаются Полтавская, Днепропетровская и Хмельницкая области. На Западе ситуация обратная: маленький средний размер участков и высокие расходы на нотариальное оформление снижают активность. Например, во Львовской области доля проданных участков минимальная.

Чтобы рынок двигался дальше, нужна дерегуляция, снижение расходов на сделки, лучшее администрирование земельных налогов и реальное обновление данных в кадастре. Но главное — спрос на землю есть, и ее ценность только растет.